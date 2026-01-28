Румъния остава далеч от еврозоната заради висок дефицит, България вече покрива ключовия критерий

Румъния все още не отговаря на условията за присъединяване към еврозоната, като основната пречка остава високият бюджетен дефицит, който по правилата трябва да бъде под 3% от БВП. В момента целта на Букурещ за тази година е дефицит от 6,2–6,3%, заяви румънският премиер Илие Боложан по време на визитата си в Берлин, където се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи „Диджи 24“.
- Реклама -
За разлика от Румъния, България вече покрива критерия за бюджетен дефицит, подчерта Боложан, като отбеляза, че това е ключово условие за членство в еврозоната.
По думите му Румъния поема ангажимент да намали дефицита до около 3% едва до 2030 г., което отлага реалната перспектива за въвеждане на еврото.
Премиерът добави, че еврозоната може да се превърне в ключова политическа тема на парламентарните избори през 2028 г., ако партиите постигнат широко съгласие, подобно на това при присъединяването към ЕС и НАТО.
По отношение на възможно обединение между Румъния и Молдова, Боложан избягна темата за еврозоната, като се съсредоточи върху европейската интеграция на Република Молдова.
Изявленията на Боложан ясно очертават разликата в напредъка между България и Румъния по пътя към еврозоната, както и отлагането на реални срокове за въвеждане на еврото в северната ни съседка.
Румъния все още не отговаря на условията за присъединяване към еврозоната, като основната пречка остава високият бюджетен дефицит, който по правилата трябва да бъде под 3% от БВП. В момента целта на Букурещ за тази година е дефицит от 6,2–6,3%, заяви румънският премиер Илие Боложан по време на визитата си в Берлин, където се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи „Диджи 24“.
- Реклама -
За разлика от Румъния, България вече покрива критерия за бюджетен дефицит, подчерта Боложан, като отбеляза, че това е ключово условие за членство в еврозоната.
По думите му Румъния поема ангажимент да намали дефицита до около 3% едва до 2030 г., което отлага реалната перспектива за въвеждане на еврото.
Премиерът добави, че еврозоната може да се превърне в ключова политическа тема на парламентарните избори през 2028 г., ако партиите постигнат широко съгласие, подобно на това при присъединяването към ЕС и НАТО.
По отношение на възможно обединение между Румъния и Молдова, Боложан избягна темата за еврозоната, като се съсредоточи върху европейската интеграция на Република Молдова.
Изявленията на Боложан ясно очертават разликата в напредъка между България и Румъния по пътя към еврозоната, както и отлагането на реални срокове за въвеждане на еврото в северната ни съседка.