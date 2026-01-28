Румъния остава далеч от еврозоната заради висок дефицит, България вече покрива ключовия критерий

Румъния все още не отговаря на условията за присъединяване към еврозоната, като основната пречка остава високият бюджетен дефицит, който по правилата трябва да бъде под 3% от БВП. В момента целта на Букурещ за тази година е дефицит от 6,2–6,3%, заяви румънският премиер Илие Боложан по време на визитата си в Берлин, където се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи „Диджи 24“.

За разлика от Румъния, България вече покрива критерия за бюджетен дефицит, подчерта Боложан, като отбеляза, че това е ключово условие за членство в еврозоната.

„Що се отнася до присъединяването на Румъния към еврозоната, България отговаря на условията, свързани с компонента за дефицита. Докато не достигнем дефицит под 3%, този въпрос не стои на дневен ред“, заяви министър-председателят.

По думите му Румъния поема ангажимент да намали дефицита до около 3% едва до 2030 г., което отлага реалната перспектива за въвеждане на еврото.

„Целта за тази година е приблизително 6,2–6,3%, а сме поели ангажимент да намалим този дефицит до равнище около 3% до 2030 г.“, обясни Боложан.

Премиерът добави, че еврозоната може да се превърне в ключова политическа тема на парламентарните избори през 2028 г., ако партиите постигнат широко съгласие, подобно на това при присъединяването към ЕС и НАТО.

„Смятам, че въпросът за еврозоната може да стане основна тема през 2028 г., когато политическите сили биха могли да се обединят около този приоритет“, каза той.

По отношение на възможно обединение между Румъния и Молдова, Боложан избягна темата за еврозоната, като се съсредоточи върху европейската интеграция на Република Молдова.

„Най-голямата придобивка за Република Молдова би било откриването на преговори за присъединяване към ЕС“, подчерта румънският премиер, като благодари на германския канцлер за подкрепата на Берлин към проевропейския курс на Кишинев.

Изявленията на Боложан ясно очертават разликата в напредъка между България и Румъния по пътя към еврозоната, както и отлагането на реални срокове за въвеждане на еврото в северната ни съседка.