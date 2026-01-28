Истинската интеграция на България в Европейския съюз изисква радикални промени в управлението на страната и премахване на зависимостите по високите етажи на властта. Тази позиция изрази Румен Радев в своя публикация в социалните мрежи, очертавайки критичните стъпки за развитието на държавата.

Той е категоричен, че на страната тепърва предстои изключително сериозна работа, за да започне реалното приобщаване към европейските структури. Според него фундаменталното условие за този процес е справянето с корупционните модели.

„На първо място това означава да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея“, заявява Радев. Той настоява за установяване на върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие.

В своята позиция Радев акцентира върху необходимостта от възстановяване на демократичните пазарни механизми, които по думите му са „изкривени до неузнаваемост от олигархията“. Според него е наложително освобождаването на бизнеса от рекета и създаването на икономическа среда, която да отключи потенциала на българските предприемачи.

По отношение на финансовата интеграция, Радев прави важно уточнение относно приоритетите на държавата. Той изтъква, че „Еврозоната не е и не може да бъде стратегическа цел“. Държавният глава я разглежда като един от инструментите за постигането на по-голямата задача – българите да достигнат стандарта и качеството на живот на средния европеец чрез ускорен икономически растеж.

Президентът предупреждава да не се разчита на илюзорни очаквания за автоматичен просперитет. „Обещаваният по телевизионните студиа „златен дъжд“ от инвестиции очевидно няма да се случи просто така и ще е необходима много работа за тяхното привличане и така, че да носят висока добавена стойност и да променят структурата на нашата икономика“, посочва той.

Анализът на Радев за текущото състояние на стопанството е критичен. Той отбелязва, че моделът на българската икономика, основан основно на потребление на домакинствата, ударно кредитиране и растящи държавни заеми, върви към изчерпване. Като доказателство за това той посочва „спадът на експорта и спадът на индустриалното производство“.

В международен план Радев припомня тезата си от Софийския икономически форум за нуждата от бърза адаптация на Европа към глобалните промени. „В свят на войни и идеологическо противопоставяне икономиката е една от първите жертви“, подчертава Радев.

Той цитира и констатации от Стратегията за национална сигурност на САЩ, според която Европа е изправена не само пред икономически проблеми, но и пред криза на демокрацията, културно обезличаване и демографски разпад. Радев отбелязва, че документът съдържа препоръки за възстановяване на суверенитета, намаляване на регулациите и по-реалистичен подход към конфликтите, включително този между Украйна и Русия.

Заключението на президента поставя акцент върху способността на европейските лидери да действат прагматично. Според него е ключово те „бързо да се адаптират към реалностите и да предприемат мерки в защита на конкурентоспособността и прекратят деструктивната деиндустриализация“, ръководейки се от икономическите ползи, а не от идеологически интереси, по примера на други световни сили.