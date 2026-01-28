НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия нанесе масиран удар в Украйна, поразени са 22 цели

          28 януари 2026 | 10:16 1110
          Удар по Киев
          Удар по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на сряда, 28 януари, Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ от Ростовска област и 146 ударни безпилотни летателни апарата от различни типове. Някои от тях са били прихванати, но няколко са поразили целта си, съобщиха украинските ВВС, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според предварителни данни към 9:00 ч. сутринта, силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили или потушили 103 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и други типове, използвайки средства за радиоелектронна борба в северната, южната, централната и източната част на страната.

          За отблъскване на атаката са били разположени самолети, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на ВСУ.

          Същевременно са регистрирани удари с балистични ракети и 36 попадения на ударни безпилотни летателни апарати на 22 места.

          Към 9:00 ч. сутринта въздушната атака срещу Украйна все още продължава, като няколко безпилотни летателни апарата са в украинското въздушно пространство.

          В Киев, в резултат на атаката, отломки от дронове паднаха върху покрива на двуетажна, необитаема сграда, причинявайки пожар.

          В община Белогород в Киевска област мъж и жена са загинали при атаката, а още четирима души потърсиха медицинска помощ.

          Одеска област също беше атакувана, като бяха повредени жилищна, социална и пристанищна инфраструктура, а трима души бяха ранени.

          В Запорожие най-малко четирима души бяха ранени, 12 жилищни сгради бяха повредени, а някои бяха частично без електричество.

          В нощта на сряда, 28 януари, Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ от Ростовска област и 146 ударни безпилотни летателни апарата от различни типове. Някои от тях са били прихванати, но няколко са поразили целта си, съобщиха украинските ВВС, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Според предварителни данни към 9:00 ч. сутринта, силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили или потушили 103 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и други типове, използвайки средства за радиоелектронна борба в северната, южната, централната и източната част на страната.

          За отблъскване на атаката са били разположени самолети, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на ВСУ.

          Същевременно са регистрирани удари с балистични ракети и 36 попадения на ударни безпилотни летателни апарати на 22 места.

          Към 9:00 ч. сутринта въздушната атака срещу Украйна все още продължава, като няколко безпилотни летателни апарата са в украинското въздушно пространство.

          В Киев, в резултат на атаката, отломки от дронове паднаха върху покрива на двуетажна, необитаема сграда, причинявайки пожар.

          В община Белогород в Киевска област мъж и жена са загинали при атаката, а още четирима души потърсиха медицинска помощ.

          Одеска област също беше атакувана, като бяха повредени жилищна, социална и пристанищна инфраструктура, а трима души бяха ранени.

          В Запорожие най-малко четирима души бяха ранени, 12 жилищни сгради бяха повредени, а някои бяха частично без електричество.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Ростех“ за първи път достави на руската армия системите „Зубър“

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия за първи път получи системи „Зубър“ за защита на инфраструктура от дронове, съобщи пресслужбата на „Ростех“, цитирани от РИА...
          Война

          Руснаците унищожиха команден пункт на украинските гранични войски в Сумска област

          Иван Христов -
          Руските сили са ударили команден пункт на граничните войски на Украйна в Середино-Будски район на Сумска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия...
          Война

          Петер Сиярто: Украйна със сигурност няма да стане член на Европейския съюз – ще вкара войната в ЕС

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто заяви, че неговата партия винаги ще се противопоставя на присъединяването на Украйна към Европейския съюз, „защото...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions