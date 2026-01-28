Руската армия нанесе масиран удар в Украйна, поразени са 22 цели

В нощта на сряда, 28 януари, Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ от Ростовска област и 146 ударни безпилотни летателни апарата от различни типове. Някои от тях са били прихванати, но няколко са поразили целта си, съобщиха украинските ВВС, предава „Зеркало недели“.

Според предварителни данни към 9:00 ч. сутринта, силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили или потушили 103 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и други типове, използвайки средства за радиоелектронна борба в северната, южната, централната и източната част на страната.

За отблъскване на атаката са били разположени самолети, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на ВСУ.

Същевременно са регистрирани удари с балистични ракети и 36 попадения на ударни безпилотни летателни апарати на 22 места.

Към 9:00 ч. сутринта въздушната атака срещу Украйна все още продължава, като няколко безпилотни летателни апарата са в украинското въздушно пространство.

В Киев, в резултат на атаката, отломки от дронове паднаха върху покрива на двуетажна, необитаема сграда, причинявайки пожар.

В община Белогород в Киевска област мъж и жена са загинали при атаката, а още четирима души потърсиха медицинска помощ.

Одеска област също беше атакувана, като бяха повредени жилищна, социална и пристанищна инфраструктура, а трима души бяха ранени.

В Запорожие най-малко четирима души бяха ранени, 12 жилищни сгради бяха повредени, а някои бяха частично без електричество.