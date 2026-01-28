Руски удари в Украйна убиха най-малко 12 души, дрон порази пътнически влак с 200 пътници

Най-малко 12 души са загинали при нощни руски удари срещу Украйна, насочени срещу енергийна инфраструктура и пътнически влак, съобщиха украинските власти. Атаките идват само дни след преки преговори между Киев и Москва, целящи прекратяване на близо четиригодишната война.
В Харковска област дрон е ударил вагон от пътнически влак с близо 200 души, при което са загинали най-малко петима цивилни, написа в X украинският премиер Юлия Свириденко.
Прокуратурата публикува снимки на тлеещия вагон, а по-късно службите за спешна помощ съобщиха, че пожарът е овладян.
Удари по Одеса и енергийната инфраструктура
В южния град Одесаповече от 50 руски дрона са убили трима души и са ранили над 30, съобщиха регионалните власти. Ключовият за украинския износ черноморски град е редовна цел на руски атаки.
Областният управител Олег Кипер уточни, че сред ранените има жена в 39-а седмица от бременността, както и две момичета. Репортер на АФП на място е видял срутена фасада на жилищна сграда и спасителни екипи, които претърсват развалините за оцелели.
„Ударите подкопават дипломацията“
Атаките срещу енергийната инфраструктура продължават и след срещата на руски и украински преговарящи в Обединени арабски емирства, като хиляди домакинства остават без ток при минусови температури.
Следващият кръг от преговори се очаква на 1 февруари, съобщи украинският президент.
