      сряда, 28.01.26
          Руски удари в Украйна убиха най-малко 12 души, дрон порази пътнически влак с 200 пътници

          28 януари 2026 | 03:14
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко 12 души са загинали при нощни руски удари срещу Украйна, насочени срещу енергийна инфраструктура и пътнически влак, съобщиха украинските власти. Атаките идват само дни след преки преговори между Киев и Москва, целящи прекратяване на близо четиригодишната война.

          В Харковска област дрон е ударил вагон от пътнически влак с близо 200 души, при което са загинали най-малко петима цивилни, написа в X украинският премиер Юлия Свириденко.

          „Няма и не може да има никакво военно оправдание за убийството на цивилни в пътнически вагон“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Telegram.

          Прокуратурата публикува снимки на тлеещия вагон, а по-късно службите за спешна помощ съобщиха, че пожарът е овладян.

          Удари по Одеса и енергийната инфраструктура

          В южния град Одеса повече от 50 руски дрона са убили трима души и са ранили над 30, съобщиха регионалните власти. Ключовият за украинския износ черноморски град е редовна цел на руски атаки.

          Областният управител Олег Кипер уточни, че сред ранените има жена в 39-а седмица от бременността, както и две момичета. Репортер на АФП на място е видял срутена фасада на жилищна сграда и спасителни екипи, които претърсват развалините за оцелели.

          „Ударите подкопават дипломацията“

          Атаките срещу енергийната инфраструктура продължават и след срещата на руски и украински преговарящи в Обединени арабски емирства, като хиляди домакинства остават без ток при минусови температури.

          „Всеки подобен руски удар разяжда дипломацията, която все още е в ход, и подкопава усилията на партньорите, помагащи за край на тази война“, подчерта Зеленски и призова съюзниците да засилят натиска върху Москва.

          Следващият кръг от преговори се очаква на 1 февруари, съобщи украинският президент.

