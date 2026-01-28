Руснаците превзеха Новояковлевка на Запорожко направление

Руската армия е превзела селището Новояковлевка на Запорожко направление, предава Military Analytics.

В момента се водят ожесточени боеве между руските сили и Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в селищата Лукяновско и Магдалиновка.

Едновременно с това се съобщава за придвижване на руснаците при Новоандреевка и Малая Токмачка.