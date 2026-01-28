НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:32 „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоВойна

          Руснаците превзеха Новояковлевка на Запорожко направление

          28 януари 2026 | 17:02 120
          Новояковлевка
          Новояковлевка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е превзела селището Новояковлевка на Запорожко направление, предава Military Analytics.

          - Реклама -

          В момента се водят ожесточени боеве между руските сили и Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в селищата Лукяновско и Магдалиновка.

          Едновременно с това се съобщава за придвижване на руснаците при Новоандреевка и Малая Токмачка.

          Руската армия е превзела селището Новояковлевка на Запорожко направление, предава Military Analytics.

          - Реклама -

          В момента се водят ожесточени боеве между руските сили и Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в селищата Лукяновско и Магдалиновка.

          Едновременно с това се съобщава за придвижване на руснаците при Новоандреевка и Малая Токмачка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          MWM: Руски „Герани“ унищожиха незаменим за ВСУ хеликоптер

          Иван Христов -
          Американското издание Military Watch Magazine (MWM) публикува доклад, в който се посочва, че руски дронове „Геран“ са унищожили съветски хеликоптер Ми-24, който е незаменим...
          Общество

          Как се движат цените месец след приемането на еврото в България

          Дамяна Караджова -
          Близо 88,78% от участвалите в анкета на NOVA заявяват, че усещат поскъпване на стоки и услуги след влизането на България в еврозоната.
          Общество

          Всеки пети ученик в Пловдив е болен, училищата минават онлайн заради грипна епидемия

          Пламена Ганева -
          20% от учениците в Пловдивска област са болни, показват данните на здравните власти, след като от днес в региона официално е обявена грипна епидемия....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions