Руските сили са ударили команден пункт на граничните войски на Украйна в Середино-Будски район на Сумска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

- Реклама -

„Командният пункт на пети граничен отряд на Държавната гранична служба на Украйна беше унищожен с комплексно огнево поражение“, съобщи източникът на агенцията.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили офицери по време на атаката.