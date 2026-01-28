НА ЖИВО
          Война

          Руснаците унищожиха команден пункт на украинските гранични войски в Сумска област

          28 януари 2026 | 10:21
          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са ударили команден пункт на граничните войски на Украйна в Середино-Будски район на Сумска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          „Командният пункт на пети граничен отряд на Държавната гранична служба на Украйна беше унищожен с комплексно огнево поражение“, съобщи източникът на агенцията.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили офицери по време на атаката.

