      сряда, 28.01.26
          Самолетна катастрофа в Индия отне живота на високопоставен политик

          28 януари 2026 | 11:55
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Частен самолет, на борда на който е пътувал заместник-главният министър на индийския щат Махаращра, се разби днес в открито поле в Индия. При инцидента са загинали всичките петима души на борда, съобщиха местните власти.

          Самолетът е изпълнявал полет от Мумбай към Барамати, когато се е разбил и е избухнал в пламъци на около 254 километра от мегаполиса. Причините за катастрофата към момента остават неизвестни. Разпространени видеокадри показват гъст дим, издигащ се над останките на машината.

          Загиналият 66-годишен Аджит Павар е бил заместник-главен министър на Махаращра. Той е пътувал към Барамати, за да участва в кампанията за предстоящите местни избори.

          Освен него на борда са се намирали двама членове на екипа му и двама души от екипажа. Всички те са загинали при катастрофата на самолета „Лиърджет 45“, се посочва в първоначалното изявление на Генералната дирекция по гражданска авиация на Индия.

          Аджит Павар е считан за ключова фигура в щатската политика и е заемал позицията на втори по ранг изборен представител в Махаращра. Той е бил част от управляващата коалиция на премиера Нарендра Моди.

          Разследването на причините за самолетната катастрофа продължава.

