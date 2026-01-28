Самолетна катастрофа в Индия отне живота на високопоставен политик

Частен самолет, на борда на който е пътувал заместник-главният министър на индийския щат Махаращра, се разби днес в открито поле в Индия. При инцидента са загинали всичките петима души на борда, съобщиха местните власти.
Самолетът е изпълнявал полет от Мумбай към Барамати, когато се е разбил и е избухнал в пламъци на около 254 километра от мегаполиса. Причините за катастрофата към момента остават неизвестни. Разпространени видеокадри показват гъст дим, издигащ се над останките на машината.
Загиналият 66-годишен Аджит Павар е бил заместник-главен министър на Махаращра. Той е пътувал към Барамати, за да участва в кампанията за предстоящите местни избори.
Освен него на борда са се намирали двама членове на екипа му и двама души от екипажа. Всички те са загинали при катастрофата на самолета „Лиърджет 45“, се посочва в първоначалното изявление на Генералната дирекция по гражданска авиация на Индия.
Аджит Павар е считан за ключова фигура в щатската политика и е заемал позицията на втори по ранг изборен представител в Махаращра. Той е бил част от управляващата коалиция на премиера Нарендра Моди.
Разследването на причините за самолетната катастрофа продължава.