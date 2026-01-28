САЩ може да се включат в нов кръг от преговори между Русия и Украйна, териториалният въпрос остава основна пречка

Съединените щати може да участват в нов кръг от разговори между Русия и Украйна още тази седмица, като териториалният въпрос остава последната, но най-трудна точка на разногласие, заяви Марко Рубио, цитиран от АФП.

Екипи от Украйна и Русия проведоха първите си преки преговори миналия петък и събота – 23 и 24 януари – в Абу Даби, в рамките на плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

„Те трябваше да проведат последващи разговори отново тази седмица. Възможно е да има американско присъствие“, заяви Рубио по време на изслушване пред Комисията по външни отношения на Сената.

Американското участие, ако има такова, ще бъде на по-ниско равнище, уточни държавният секретар, след като в предишния кръг се включиха специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър.

Рубио даде да се разбере, че по въпроса за гаранциите за сигурност за Украйна вече има напредък – ключово условие за Киев, преди да се обсъждат каквито и да било компромиси почти четири години след началото на руската инвазия.

„Остава само един въпрос — този, който всички познават — и това е териториалната претенция за Донецк“, заяви Рубио, визирайки източния украински регион, от който Москва настоява украинските сили да се изтеглят.

„Знам, че се води активна работа, за да се види дали позициите на двете страни могат да бъдат съгласувани. Това все още е мост, който не сме преминали“, допълни той.

Американският държавен секретар призна, че териториалният въпрос ще бъде „изключително труден“, особено за Украйна.

„За страните е по-лесно да намерят гъвкавост, когато тези теми не се обсъждат постоянно публично, защото това създава вътрешнополитически натиск и от двете страни — особено в Украйна, където самата идея за промяна на територията е изключително чувствителна“, подчерта Рубио.

Въпреки дипломатическите усилия Русия продължава ударите по украинската инфраструктура, като през последните дни много жители на Киев останаха без отопление при мразовити температури, което допълнително подкопава доверието в мирния процес.