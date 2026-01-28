САЩ може да се включат в нов кръг от преговори между Русия и Украйна, териториалният въпрос остава основна пречка

Съединените щати може да участват в нов кръг от разговори между Русия и Украйна още тази седмица, като териториалният въпрос остава последната, но най-трудна точка на разногласие, заяви Марко Рубио, цитиран от АФП.
Екипи от Украйна и Русия проведоха първите си преки преговори миналия петък и събота – 23 и 24 януари – в Абу Даби, в рамките на плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната.
Американското участие, ако има такова, ще бъде на по-ниско равнище, уточни държавният секретар, след като в предишния кръг се включиха специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър.
Рубио даде да се разбере, че по въпроса за гаранциите за сигурност за Украйна вече има напредък – ключово условие за Киев, преди да се обсъждат каквито и да било компромиси почти четири години след началото на руската инвазия.
Американският държавен секретар призна, че териториалният въпрос ще бъде „изключително труден“, особено за Украйна.
Въпреки дипломатическите усилия Русия продължава ударите по украинската инфраструктура, като през последните дни много жители на Киев останаха без отопление при мразовити температури, което допълнително подкопава доверието в мирния процес.
