НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          САЩ обявиха готовност да използват сила, за да принудят Венецуела да сътрудничи

          28 януари 2026 | 14:41 400
          Gerald Ford
          Gerald Ford
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ са готови да използват сила отново срещу Венецуела, ако нейното ръководство откаже да сътрудничи. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената.

          - Реклама -

          „Готови сме да използваме сила, ако други методи се окажат неефективни. Надяваме се да не се стигне до това, но няма да се откажем от дълга си към американския народ и от мисията си в това полукълбо“, отсече Рубио.

          Той съобщи също, че изпълняващата длъжността президент Делси Родригес е обещала да отвори енергийния сектор на Венецуела за американски компании, да им предостави преференциален достъп до производството на петрол и да използва приходите от петрол за закупуване на американски стоки.

          САЩ са готови да използват сила отново срещу Венецуела, ако нейното ръководство откаже да сътрудничи. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената.

          - Реклама -

          „Готови сме да използваме сила, ако други методи се окажат неефективни. Надяваме се да не се стигне до това, но няма да се откажем от дълга си към американския народ и от мисията си в това полукълбо“, отсече Рубио.

          Той съобщи също, че изпълняващата длъжността президент Делси Родригес е обещала да отвори енергийния сектор на Венецуела за американски компании, да им предостави преференциален достъп до производството на петрол и да използва приходите от петрол за закупуване на американски стоки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Роберт Фицо: Politico лъже за „опасното психологическо състояние“ на Тръмп

          Иван Христов -
          Премиерът на Словакия Роберт Фицо излезе с опровержение на информацията на европейската редакция на Politico, че след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп...
          Политика

          „Засега“: Фицо отряза Тръмп за Съвета за мир

          Никола Павлов -
          Словашкото правителство реши на този етап да не се присъединява към Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп, съобщи агенция ТАСР. Решението е...
          Война

          Foreign Affairs: Тръмп може да анулира гаранциите за сигурност за Украйна

          Никола Павлов -
          Украйна и нейните партньори се нуждаят от конкретен и дългосрочен план за укрепване и поддържане на военната мощ на страната, независимо дали ще бъде...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions