САЩ обявиха готовност да използват сила, за да принудят Венецуела да сътрудничи

САЩ са готови да използват сила отново срещу Венецуела, ако нейното ръководство откаже да сътрудничи. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената.

- Реклама -

„Готови сме да използваме сила, ако други методи се окажат неефективни. Надяваме се да не се стигне до това, но няма да се откажем от дълга си към американския народ и от мисията си в това полукълбо“, отсече Рубио.

Той съобщи също, че изпълняващата длъжността президент Делси Родригес е обещала да отвори енергийния сектор на Венецуела за американски компании, да им предостави преференциален достъп до производството на петрол и да използва приходите от петрол за закупуване на американски стоки.