САЩ започнаха да размразяват блокирани венецуелски средства

Съединените щати са започнали процес по размразяване на венецуелски финансови ресурси, блокирани от санкции. Това заяви временният президент на страната Делси Родригес.

„Размразяваме ресурси на Венецуела, които принадлежат на венецуелския народ“, каза Родригес в изявление по държавната телевизия. - Реклама -

По думите ѝ, освободените средства ще бъдат насочени към здравния сектор, като ще позволят значителни инвестиции в оборудване за болниците.

„Това ще ни позволи да инвестираме значителни средства в оборудване за болниците – техника, която закупуваме от Съединените щати и от други държави“, добави тя.

Родригес, която пое управлението след свалянето на Николас Мадуро, не уточни точния размер на размразените активи, нито графика, по който средствата ще бъдат използвани.

Изявлението идва на фона на постепенна промяна в политиката на Съединените щати спрямо Венецуела, след години на строги икономически санкции, наложени върху държавни активи и финансови потоци на страната.