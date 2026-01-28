НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          САЩ започнаха да размразяват блокирани венецуелски средства

          28 януари 2026 | 03:08 50
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати са започнали процес по размразяване на венецуелски финансови ресурси, блокирани от санкции. Това заяви временният президент на страната Делси Родригес.

          „Размразяваме ресурси на Венецуела, които принадлежат на венецуелския народ“, каза Родригес в изявление по държавната телевизия.

          - Реклама -

          По думите ѝ, освободените средства ще бъдат насочени към здравния сектор, като ще позволят значителни инвестиции в оборудване за болниците.

          „Това ще ни позволи да инвестираме значителни средства в оборудване за болниците – техника, която закупуваме от Съединените щати и от други държави“, добави тя.

          Родригес, която пое управлението след свалянето на Николас Мадуро, не уточни точния размер на размразените активи, нито графика, по който средствата ще бъдат използвани.

          Изявлението идва на фона на постепенна промяна в политиката на Съединените щати спрямо Венецуела, след години на строги икономически санкции, наложени върху държавни активи и финансови потоци на страната.

          Съединените щати са започнали процес по размразяване на венецуелски финансови ресурси, блокирани от санкции. Това заяви временният президент на страната Делси Родригес.

          „Размразяваме ресурси на Венецуела, които принадлежат на венецуелския народ“, каза Родригес в изявление по държавната телевизия.

          - Реклама -

          По думите ѝ, освободените средства ще бъдат насочени към здравния сектор, като ще позволят значителни инвестиции в оборудване за болниците.

          „Това ще ни позволи да инвестираме значителни средства в оборудване за болниците – техника, която закупуваме от Съединените щати и от други държави“, добави тя.

          Родригес, която пое управлението след свалянето на Николас Мадуро, не уточни точния размер на размразените активи, нито графика, по който средствата ще бъдат използвани.

          Изявлението идва на фона на постепенна промяна в политиката на Съединените щати спрямо Венецуела, след години на строги икономически санкции, наложени върху държавни активи и финансови потоци на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          ЦЕРН е уверен, че ще осигури милиардите за най-големия ускорител на частици в света

          Красимир Попов -
          Новият генерален директор на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) Марк Томсън заяви, че е уверен в осигуряването на необходимото финансиране за изграждането на...
          Политика

          Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа

          Красимир Попов -
          450 камиона от Северна Македония не представляват заплаха за икономиката на Европейския съюз. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски по повод блокадите на...
          Инциденти

          Човек в критично състояние след стрелба с участието на Граничната полиция в Аризона

          Красимир Попов -
          Един човек е в критично състояние след стрелба с участието на служители на американската Гранична полиция на САЩ в щата Аризона, на около 15...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions