САЩ започнаха да размразяват блокирани венецуелски средства

Съединените щати са започнали процес по размразяване на венецуелски финансови ресурси, блокирани от санкции. Това заяви временният президент на страната Делси Родригес.
По думите ѝ, освободените средства ще бъдат насочени към здравния сектор, като ще позволят значителни инвестиции в оборудване за болниците.
Родригес, която пое управлението след свалянето на Николас Мадуро, не уточни точния размер на размразените активи, нито графика, по който средствата ще бъдат използвани.
Изявлението идва на фона на постепенна промяна в политиката на Съединените щати спрямо Венецуела, след години на строги икономически санкции, наложени върху държавни активи и финансови потоци на страната.
