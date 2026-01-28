НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Севделина Арнаудова: Не хвърляйте цялата вина за арестите от 17 март 2022 г. само върху Кирил Петков

          28 януари 2026 | 00:30 1460
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Пиарът на ГЕРБ Севделина Арнаудова с остър коментар във Фейсбук, в който заявява, че Кирил Петков не е единственият автор на арестите от нощта на 17 март 2022 г. и че днешните опити цялата отговорност да бъде стоварена единствено върху него са несправедливи и лицемерни.

          „Сигурно сега ще ядосам много хора – и сред своите, и сред чуждите… Но Кирил Петков не е сам автор на арестите ни. Не е стоял сам в кабинет 1 на МС и знам от него, че не си е измислил сам цялата оперативна комбинация – белезници, претърсвания, арести!“

          Арнаудова подчертава, че думите ѝ не са защита на Петков, а защита на фактите около събитията от онази вечер. Тя посочва, че двамата вече са изговорили темата помежду си и че Петков ѝ е поднесъл извинения, но това не променя реалната картина на случилото се.

          „Този статус не е защита на Кирил Петков. Този статус е защита на фактите и на всички събития от онази вечер на 17-ти март 2022 г.“

          По думите ѝ в деня на арестите Петков не е действал сам, нито е бил изолиран във вземането на решения в Министерски съвет. Тя напомня, че по свидетелски показания още от 10:00 часа сутринта около него е имало хора, които са участвали пряко или косвено в процеса.

          „Кирил Петков остана сам днес, а не беше така на 17-ти март 2022 г. – денят на арестите.“

          Арнаудова отправя критики и към онези, които днес, по думите ѝ, се представят като „достойни пазители на държавността и правовия ред“, но тогава са били „буквално и преносно“ до Петков – в кабинета му и зад гърба му.

          „Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно авторство от онази нощ само и единствено на Кирил Петков?“

          В публикацията си тя отрича, че цели да създава „публична интрига“, и заявява, че не я интересуват вътрешнопартийните конфликти, като добавя, че „партийната кухня“ е била „самозапалена“ от самите участници.

          Коментарът ѝ идва на фона на подновени политически спорове около арестите от март 2022 г. и опитите за пренаписване на отговорността за действията на тогавашната изпълнителна власт.

          - Реклама -

