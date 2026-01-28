Севделина Арнаудова: Не хвърляйте цялата вина за арестите от 17 март 2022 г. само върху Кирил Петков

Пиарът на ГЕРБ Севделина Арнаудова с остър коментар във Фейсбук, в който заявява, че Кирил Петков не е единственият автор на арестите от нощта на 17 март 2022 г. и че днешните опити цялата отговорност да бъде стоварена единствено върху него са несправедливи и лицемерни.
Арнаудова подчертава, че думите ѝ не са защита на Петков, а защита на фактите около събитията от онази вечер. Тя посочва, че двамата вече са изговорили темата помежду си и че Петков ѝ е поднесъл извинения, но това не променя реалната картина на случилото се.
По думите ѝ в деня на арестите Петков не е действал сам, нито е бил изолиран във вземането на решения в Министерски съвет. Тя напомня, че по свидетелски показания още от 10:00 часа сутринта около него е имало хора, които са участвали пряко или косвено в процеса.
Арнаудова отправя критики и към онези, които днес, по думите ѝ, се представят като „достойни пазители на държавността и правовия ред“, но тогава са били „буквално и преносно“ до Петков – в кабинета му и зад гърба му.
В публикацията си тя отрича, че цели да създава „публична интрига“, и заявява, че не я интересуват вътрешнопартийните конфликти, като добавя, че „партийната кухня“ е била „самозапалена“ от самите участници.
Коментарът ѝ идва на фона на подновени политически спорове около арестите от март 2022 г. и опитите за пренаписване на отговорността за действията на тогавашната изпълнителна власт.
