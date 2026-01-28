НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:32 „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Ще има ли платени абонаменти за Facebook и Instagram?

          Платените версии на три популярни услуги може да станат достъпни през следващите месеци

          28 януари 2026 | 15:23 710
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Популярните социални мрежи Instagram и Facebook, както и месинджърът WhatsApp, всичките под шапката на компанията-майка Meta, може да се сдобият с платени абонаменти. Тестовете ще започнат скоро, според медийни публикации, цитирани от Technews.bg.

          - Реклама -

          Meta планира да започне тестове на платени абонаменти за Instagram, Facebook и дори WhatsApp. Много е вероятно тази идея на компанията да се превърне във функциониращ бизнес модел на по-късен етап.

          Платените версии на трите популярни услуги ще станат достъпни през следващите месеци, твърди публикация на TechCrunch. Все още не е известно дали те ще бъдат пуснати едновременно или поотделно.

          Платеният абонамент ще даде на потребителите достъп до определени допълнителни функции. Това включва по-голям контрол върху споделянето на информация и комуникацията с други хора.

          Meta често е критикувана, че съхранява и анализира почти всички предполагаемо частни потребителски комуникации на WhatsApp. Изглежда, че засега няма обединяваща концепция за трите приложения, така че Meta ще експериментира с това, което потребителите могат да получат за парите си.

          Някои нови функции на изкуствения интелект почти сигурно ще бъдат платени, включително тези, базирани на агента Manus AI, чиито разработчици Meta придоби преди месец.

          В случая с Instagram е известно, че платеният абонамент ще позволи на потребителите да създават неограничени списъци с контакти и да преглеждат истории, без авторът да вижда, че са били гледани.

          Популярните социални мрежи Instagram и Facebook, както и месинджърът WhatsApp, всичките под шапката на компанията-майка Meta, може да се сдобият с платени абонаменти. Тестовете ще започнат скоро, според медийни публикации, цитирани от Technews.bg.

          - Реклама -

          Meta планира да започне тестове на платени абонаменти за Instagram, Facebook и дори WhatsApp. Много е вероятно тази идея на компанията да се превърне във функциониращ бизнес модел на по-късен етап.

          Платените версии на трите популярни услуги ще станат достъпни през следващите месеци, твърди публикация на TechCrunch. Все още не е известно дали те ще бъдат пуснати едновременно или поотделно.

          Платеният абонамент ще даде на потребителите достъп до определени допълнителни функции. Това включва по-голям контрол върху споделянето на информация и комуникацията с други хора.

          Meta често е критикувана, че съхранява и анализира почти всички предполагаемо частни потребителски комуникации на WhatsApp. Изглежда, че засега няма обединяваща концепция за трите приложения, така че Meta ще експериментира с това, което потребителите могат да получат за парите си.

          Някои нови функции на изкуствения интелект почти сигурно ще бъдат платени, включително тези, базирани на агента Manus AI, чиито разработчици Meta придоби преди месец.

          В случая с Instagram е известно, че платеният абонамент ще позволи на потребителите да създават неограничени списъци с контакти и да преглеждат истории, без авторът да вижда, че са били гледани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Мъжът, издирван от полицията във Варна, е убил жена си пред очите на детето им

          Росица Николаева -
          Издирваният от полицията под дърво и камък 31-годишен Диян Иванов е убил жена си с нож, пред очите на едно от двете им деца,...
          Политика

          „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?

          Росица Николаева -
          В Патентното ведомство е внесена заявка за регистрация на името на партия „Нашата България". Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал...
          Политика

          Върнаха Изборния кодекс в правната комисия – този път без сканиращи машини

          Росица Николаева -
          Промените в Изборния кодекс продължават да са част от дневния ред на депутатите, въпреки че миналата седмица изглеждаше, че въпросът засега се отлага. Опозицията...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions