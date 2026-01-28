Ще има ли платени абонаменти за Facebook и Instagram?

Популярните социални мрежи Instagram и Facebook, както и месинджърът WhatsApp, всичките под шапката на компанията-майка Meta, може да се сдобият с платени абонаменти. Тестовете ще започнат скоро, според медийни публикации, цитирани от Technews.bg.

Meta планира да започне тестове на платени абонаменти за Instagram, Facebook и дори WhatsApp. Много е вероятно тази идея на компанията да се превърне във функциониращ бизнес модел на по-късен етап.

Платените версии на трите популярни услуги ще станат достъпни през следващите месеци, твърди публикация на TechCrunch. Все още не е известно дали те ще бъдат пуснати едновременно или поотделно.

Платеният абонамент ще даде на потребителите достъп до определени допълнителни функции. Това включва по-голям контрол върху споделянето на информация и комуникацията с други хора.

Meta често е критикувана, че съхранява и анализира почти всички предполагаемо частни потребителски комуникации на WhatsApp. Изглежда, че засега няма обединяваща концепция за трите приложения, така че Meta ще експериментира с това, което потребителите могат да получат за парите си.

Някои нови функции на изкуствения интелект почти сигурно ще бъдат платени, включително тези, базирани на агента Manus AI, чиито разработчици Meta придоби преди месец.

В случая с Instagram е известно, че платеният абонамент ще позволи на потребителите да създават неограничени списъци с контакти и да преглеждат истории, без авторът да вижда, че са били гледани.