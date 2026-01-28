И Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет (видео)

Подуправителят на БНБ Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет. Това стана ясно от самия него след среща с държавния глава Илияна Йотова.

- Реклама -

Чобанов се мотивира с това, че няма конституционна криза и не се налага да напусне БНБ, за да влезе на „Дондуков 1“. Ако е налице такава, той би направил изключение.

Днес президентът провежда маратон от срещи и разговори в опит да излъчи служебен премиер от т. нар. „домова книга“.

Малко преди това в сградата на „Дондуков 2“ беше управителят Димитър Радев. Той обясни, че е отказал да оглави бъдещия служебен кабинет. Припомняме Ви, че Чобанов бе министър на финансите в правителството на Пламен Орешарски. Бивш депутат от ДПС.