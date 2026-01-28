НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          И Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет (видео)

          28 януари 2026 | 12:56 1060
          И Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет (видео)
          Ще се съгласи ли Петър Чобанов да оглави служебния кабинет? (на живо)
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Подуправителят на БНБ Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет. Това стана ясно от самия него след среща с държавния глава Илияна Йотова.

          - Реклама -

          Чобанов се мотивира с това, че няма конституционна криза и не се налага да напусне БНБ, за да влезе на „Дондуков 1“. Ако е налице такава, той би направил изключение.

          Днес президентът провежда маратон от срещи и разговори в опит да излъчи служебен премиер от т. нар. „домова книга“.

          Малко преди това в сградата на „Дондуков 2“ беше управителят Димитър Радев. Той обясни, че е отказал да оглави бъдещия служебен кабинет. Припомняме Ви, че Чобанов бе министър на финансите в правителството на Пламен Орешарски. Бивш депутат от ДПС.

          Подуправителят на БНБ Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет. Това стана ясно от самия него след среща с държавния глава Илияна Йотова.

          - Реклама -

          Чобанов се мотивира с това, че няма конституционна криза и не се налага да напусне БНБ, за да влезе на „Дондуков 1“. Ако е налице такава, той би направил изключение.

          Днес президентът провежда маратон от срещи и разговори в опит да излъчи служебен премиер от т. нар. „домова книга“.

          Малко преди това в сградата на „Дондуков 2“ беше управителят Димитър Радев. Той обясни, че е отказал да оглави бъдещия служебен кабинет. Припомняме Ви, че Чобанов бе министър на финансите в правителството на Пламен Орешарски. Бивш депутат от ДПС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „България може“ изключва шестима свои членове, включително бивши депутати

          Никола Павлов -
          Ръководството на България Може е внесло искане за изключване на шестима свои членове, сред които и бивши депутати от „Възраждане“, съобщиха от партийния пресцентър....
          България

          Николай Радулов пред Евроком: Монополът в службите убива борбата с корупцията, нужна е децентрализация на прокуратурата (видео)

          Екип Евроком -
          Конкуренцията води до успех, смята депутатът
          България

          Богдан Богданов пред Евроком: В ПП все още не сме обсъждали листи за предстоящите избори (видео)

          Екип Евроком -
          „Не, смятам, че има някакъв проблем в партията", категоричен е депутатът
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions