Швеция отваря отново дебата за еврото след изборите през септември

Швеция може да направи нова крачка към еврозоната след парламентарните избори през септември. Управляващата Умерена партия планира да назначи специална комисия, която да оцени предимствата и рисковете от присъединяването към еврозоната, ако остане на власт, заяви финансовият министър Елизабет Свантесон.

Швеция отхвърли въвеждането на еврото на референдум през 2003 г., но днес икономическата и политическата среда изглежда различна. При задълбочаващата се интеграция със страните от Европейския съюз и на фона на глобалните сътресения, скорошни анализи сочат, че потенциалните ползи от единната валута вече надвишават рисковете.

„Очевидно е, че трябва да разгледаме този въпрос и това е задача, с която ще се заема възможно най-скоро през следващия мандат“, заяви Свантесон по време на парламентарен дебат за членството в еврозоната, цитирана от шведските медии.

Умерената партия е водещата сила в настоящото правителство на малцинствена коалиция. Дебатът за еврото беше подновен през последните години под влиянието на геополитически и икономически събития, сред които руската инвазия в Украйна и митническата политика на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

Независимата парична политика на страната традиционно се разглежда като ключов фактор за по-лекото преминаване през финансовата криза от 2008–2009 г., дълговата криза в еврозоната и пандемията. Въпреки това изследователи отбелязват, че по-дълбоката интеграция с еврозоната може да донесе търговски и сигурностни ползи, особено в условията на нестабилна международна среда.

Свантесон подчерта, че дори евентуална положителна препоръка на комисията няма да означава бързо въвеждане на еврото, тъй като реалното членство би било въпрос на дълъг процес и политически решения.

Сериозно препятствие пред подобен ход остават Шведските демократи – най-голямата дясна партия, която подкрепя правителството, но е твърдо против единната валута.

„Еврото е изключително рисков залог, при който на карта е поставено благосъстоянието на шведския народ“, заяви икономическият говорител на партията Оскар Шьостед по време на дебата.

Данните от обществените нагласи показват, че обществото остава разделено. На референдума през 2003 г. 56% от шведите гласуваха против еврото, а 42% – „за“. Последно проучване от май сочи, че 49,5% са против, 32% подкрепят въвеждането на еврото, а 18,5% нямат оформено мнение, показва статистиката.