НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Скопие: Нямаме нито намерение, нито нужда да участваме във вътрешнополитическите процеси в България

          28 януари 2026 | 00:44 160
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министерството на външните работи на Република Северна Македония заяви, че страната няма нито намерение, нито необходимост да бъде част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България, предаде БГНЕС.

          - Реклама -

          В позиция, разпространена от външното министерство в Скопие, се посочва, че институцията изразява съжаление от факта, че българското Министерство на външните работи „все по-често се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“.

          „Подчертаваме ясно, че нямаме нито намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България – нито чрез коментари, нито чрез интерпретации, нито чрез участие в ежедневнополитически наративи“, се казва в официалното съобщение.

          От Скопие отправят и призив към българските институции да се ръководят от принципите на добросъседство, взаимно уважение, предвидимост и институционална комуникация, като подчертават, че това са основополагащи принципи на европейските ценности и стандарти.

          „Европа се изгражда с доверие и резултати, а не с етикетиране и политически квалификации“, се посочва още в позицията.

          В заключение Министерството на външните работи на Република Северна Македония заявява, че страната остава готова за диалог, воден в духа на европейските ценности.

          Министерството на външните работи на Република Северна Македония заяви, че страната няма нито намерение, нито необходимост да бъде част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България, предаде БГНЕС.

          - Реклама -

          В позиция, разпространена от външното министерство в Скопие, се посочва, че институцията изразява съжаление от факта, че българското Министерство на външните работи „все по-често се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“.

          „Подчертаваме ясно, че нямаме нито намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България – нито чрез коментари, нито чрез интерпретации, нито чрез участие в ежедневнополитически наративи“, се казва в официалното съобщение.

          От Скопие отправят и призив към българските институции да се ръководят от принципите на добросъседство, взаимно уважение, предвидимост и институционална комуникация, като подчертават, че това са основополагащи принципи на европейските ценности и стандарти.

          „Европа се изгражда с доверие и резултати, а не с етикетиране и политически квалификации“, се посочва още в позицията.

          В заключение Министерството на външните работи на Република Северна Македония заявява, че страната остава готова за диалог, воден в духа на европейските ценности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Еврото премина 1,20 долара на фона на отслабващия щатски долар и изказвания на Тръмп

          Красимир Попов -
          Еврото поскъпна над 1,20 щатски долара за първи път от 2021 г. насам, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере,...
          Политика

          Полша призова Илон Мъск да спре използването на Starlink от руската армия

          Красимир Попов -
          Полският външен министър Радослав Шикорски призова американския технологичен предприемач Илон Мъск да прекрати достъпа на руската армия до сателитната система Starlink, която според експерти...
          Политика

          Румен Радев отново мълчи за политически проект, говори за геополитика, Европа и „прибързаната“ еврозона

          Красимир Попов -
          Бившият президент Румен Радев, който преди дни подаде оставка от поста си, отново избегна директен отговор на въпросите за бъдещия си политически проект. Това...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions