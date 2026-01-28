Скопие: Нямаме нито намерение, нито нужда да участваме във вътрешнополитическите процеси в България

Министерството на външните работи на Република Северна Македония заяви, че страната няма нито намерение, нито необходимост да бъде част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България, предаде БГНЕС.
В позиция, разпространена от външното министерство в Скопие, се посочва, че институцията изразява съжаление от факта, че българското Министерство на външните работи „все по-често се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог“.
От Скопие отправят и призив към българските институции да се ръководят от принципите на добросъседство, взаимно уважение, предвидимост и институционална комуникация, като подчертават, че това са основополагащи принципи на европейските ценности и стандарти.
В заключение Министерството на външните работи на Република Северна Македония заявява, че страната остава готова за диалог, воден в духа на европейските ценности.
