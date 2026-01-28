След кризата с боклука: „Люлин“, „Подуяне“ и „Слатина“ минават в режим на поддръжка

Сметосъбирането в столичните райони Люлин, Подуяне и Слатина преминава в режим на поддръжка, след като през последните седмици бяха извозени близо 1700 тона отпадъци и бяха изчистени натрупванията около контейнерите. Това съобщиха от Столична община.

В район „Люлин“ контейнерите вече се обслужват ежедневно, като е изпълнено поетото ангажимент от общинското дружество Софекострой за осигуряване на необходимата техника и екипи. Паралелно с битовите отпадъци продължава и извозването на едрогабаритен боклук, като само за последните пет дни са събрани близо 350 тона, транспортирани до депо „Враждебна“.

„След седмици на наваксване вече можем да кажем, че в „Люлин“, „Подуяне“ и „Слатина“ преминаваме в режим на поддръжка. По-голямата част от контейнерите се обслужват ежедневно, а сигналите за преливане драстично намаляха“, заяви директорът на Столичния инспекторат и координатор на кризисния щаб по сметосъбиране Николай Неделков.

Той уточни, че общината започва организация и за почистване на пространствата около контейнерите и междублоковите пространства, където отпадъци са били разпилени от силните ветрове. По думите му процесът ще изисква допълнителна мобилизация на техника и ресурс от различни звена на Столична община, а информация за напредъка ще бъде предоставяна поетапно.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева подчерта, че е осигурена непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране във всички зони, включително чрез увеличен собствен капацитет – техника и хора – там, където няма действащи договори. Тя припомни, че за зони 1, 2, 5 и 7 има осигурена услуга чрез анекси или приключили процедури, зона 6 се обслужва от „Софекострой“, а най-предизвикателна остава зона 3, където временно се работи със собствен капацитет до окончателните решения на съда по обжалваните поръчки.

По оперативни данни само на 27 януари от районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени 127 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона общо за двата района. В „Люлин“ на терен са работили осем сметосъбиращи камиона, които са обслужили всички микрорайони и квартал „Филиповци“.

И днес дейностите продължават със същия териториален обхват и брой екипи и в трите района, като усилията са насочени към разчистване на последните проблемни точки и поддържане на нормален ритъм на обслужване.