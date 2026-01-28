НА ЖИВО
          След наводнение на над 40 хектара земя: армията взриви леден затор в Северна Румъния

          28 януари 2026 | 11:05
          Масивен лед, блокирал река в окръг Марамуреш, наложи спешна намеса на пожарникарите. В село Разоаре над 40 хектара обработваеми земи бяха наводнени, след като реката Лапус излезе от коритото си, съобщават румънски медии.

          Причината за преливането е натрупването на голямо количество лед, който е образувал плътен затор и е спрял естествения отток на водата. За да бъде овладяна ситуацията, на място са изпратени военни пожарникари.

          По информация на говорителя на Инспектората за управление на извънредни ситуации в Марамуреш, е взето решение леденият блок да бъде взривен, за да се освободи речното корито и да се предотврати по-нататъшно разрастване на наводнението.

          Паралелно с това военните, с помощта на доброволци, са изградили защитна дига от чували с пясък с дължина около 220 метра. Съоръжението е било издигнато с цел да бъдат предпазени близките къщи, част от които вече са били засегнати от придошлите води.

          Властите продължават да наблюдават ситуацията в района, тъй като зимните условия и температурните колебания създават риск от нови ледени натрупвания.

          - Реклама -

