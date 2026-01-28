НА ЖИВО
          „Слуги видимо-на-кой": Кузман Илиев разкри защо са изключени шестима членове на „България може"

          28 януари 2026 | 14:32
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съпредседателят на „България може“ Кузман Илиев разкри с коментар във „Фейсбук“ защо са били изключени шестима членове на партията.

          По-рано стана ясно, че от партията са изключени съпредседателят Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.

          „Тези, които са инфилтрирани да “зануляват” партия “БЪЛГАРИЯ МОЖЕ” освен че са прихванати, некадърни, мързеливи и слуги видимо-на-кой, са и тежко невменяеми. Не става. БМ е битка за истината. Бог да им прости!“, написа Илиев.

