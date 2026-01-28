„Слуги видимо-на-кой“: Кузман Илиев разкри защо са изключени шестима членове на „България може“

28 януари 2026 | 14:32
Съпредседателят на „България може“ Кузман Илиев разкри с коментар във „Фейсбук“ защо са били изключени шестима членове на партията.
По-рано стана ясно, че от партията са изключени съпредседателят Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.
