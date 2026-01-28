Снимка на американския президент Доналд Тръмп заедно с руския лидер Владимир Путин е поставена на видно място във фоайето на Белия дом. Кадърът е разположен непосредствено до друга фотография, на която Тръмп води за ръка внучката си. Този знаков детайл от интериора на американската президентска администрация коментира международният анализатор Зорница Илиева в предаването Делници на 28.01.2026г.

Според Илиева, това интериорно решение потвърждава нееднократните изказвания на Тръмп, че изпитва уважение към Путин като лидер. Анализаторът обаче подчертава, че личните сантименти нямат нищо общо с реалната политика, водена от Вашингтон спрямо Русия и нейните партньори. Екипът на Тръмп прилага тактика на „страхова невроза“ и заплахи с военни действия към съюзниците на Москва и Пекин, като основен пример за това е ситуацията във Венецуела.

Смяна на режима и „новото оръжие“ на Вашингтон

В анализа си на събитията във Венецуела, Илиева разкрива механизмите, довели до успеха на американската стратегия в латиноамериканската страна. Въпреки наличието на модерни противовъздушни отбранителни системи, доставени от Русия и Китай, те са били неутрализирани отвътре. Според анализатора не става дума за технологичен пробив, а за предателство по високите етажи на армията.

„Има шеги в мрежите… Тръмп каза, че имат много специално ново оръжие, което е било приложено във Венецуела“, посочва Илиева и цитира разпространеното обяснение за естеството на това оръжие: „Ние го знаем, това оръжие отдавна, подкупваш вътрешни хора, даваш достатъчно пари и операцията става.“

Военни генерали са предали армията и са изключили антиракетните съоръжения, въпреки че с тях са работили и чуждестранни сътрудници – китайци и руснаци. Този успех е повод за гордост от страна на Тръмп, който използва примера с Венецуела, за да отправя закани към други държави и територии, включително Куба и Гренландия.

Реакцията на Каракас и Москва

Събитията доведоха до остра реакция от страна на Русия. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви в Москва, че „Мадуро трябва да бъде освободен и неговото задържане е против всички правила“ на международното право и правата на човека. Въпреки публичната позиция, Москва продължава да води разговори зад кадър относно ситуацията.

Междувременно вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес, която изпълнява длъжността президент, втвърди тона спрямо Вашингтон. След първоначални уклончиви изказвания, тя категорично заяви, че страната започва сама да управлява съдбата си и няма да допусне външна намеса.

„Дотука беше с тези отношения със Съединените Американски Щати“, обобщи позицията на Каракас Зорница Илиева пред Николай Колев в предаването Делници.