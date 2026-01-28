НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Спират водата в Каспичан за 7 часа заради планов ремонт

          28 януари 2026 | 12:35 150
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Водоподаването към Каспичан ще бъде прекъснато на 29 януари от 10:00 до 17:00 часа заради планиран ремонт, съобщиха от Водоснабдяване и канализация – Шумен.

          - Реклама -

          Дейностите са част от инвестиционната програма на дружеството и включват подмяна на електрически кабел на дълбок сондаж, който захранва града. Паралелно ще бъде извършена и профилактика на съоръжението, с цел по-добри експлоатационни характеристики и подобряване на водоснабдяването за потребителите.

          От ВиК–Шумен уточняват, че ремонтът е планиран и необходим за по-надеждна работа на системата. Припомня се, че част от Шумен също е имала нарушено водоподаване заради авария на водопровод през ноември миналата година.

          Водоподаването към Каспичан ще бъде прекъснато на 29 януари от 10:00 до 17:00 часа заради планиран ремонт, съобщиха от Водоснабдяване и канализация – Шумен.

          - Реклама -

          Дейностите са част от инвестиционната програма на дружеството и включват подмяна на електрически кабел на дълбок сондаж, който захранва града. Паралелно ще бъде извършена и профилактика на съоръжението, с цел по-добри експлоатационни характеристики и подобряване на водоснабдяването за потребителите.

          От ВиК–Шумен уточняват, че ремонтът е планиран и необходим за по-надеждна работа на системата. Припомня се, че част от Шумен също е имала нарушено водоподаване заради авария на водопровод през ноември миналата година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Богдан Богданов пред Евроком: В ПП все още не сме обсъждали листи за предстоящите избори

          Екип Евроком -
          „Не, смятам, че има някакъв проблем в партията", категоричен е депутатът
          България

          И Петър Чобанов няма да оглави служебния кабинет

          Катя Илиева -
          Поредна среща в търсене на служебен премиер
          Политика

          Фредериксен: САЩ и Европа трябва да са единни заради сигурността в Арктика

          Георги Петров -
          Съединените щати и Европа трябва да действат заедно
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions