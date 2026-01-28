Спират водата в Каспичан за 7 часа заради планов ремонт

Водоподаването към Каспичан ще бъде прекъснато на 29 януари от 10:00 до 17:00 часа заради планиран ремонт, съобщиха от Водоснабдяване и канализация – Шумен.

Дейностите са част от инвестиционната програма на дружеството и включват подмяна на електрически кабел на дълбок сондаж, който захранва града. Паралелно ще бъде извършена и профилактика на съоръжението, с цел по-добри експлоатационни характеристики и подобряване на водоснабдяването за потребителите.

От ВиК–Шумен уточняват, че ремонтът е планиран и необходим за по-надеждна работа на системата. Припомня се, че част от Шумен също е имала нарушено водоподаване заради авария на водопровод през ноември миналата година.