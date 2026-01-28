НА ЖИВО
          Стармър: Великобритания няма да избира лагери между САЩ, ЕС и Китай

          28 януари 2026 | 12:31
          Британският премиер Киър Стармър отхвърли призива на канадския си колега Марк Карни средноголемите държави да се обединят срещу „непредсказуемите световни сили“, като заяви, че британският прагматизъм и „здравият разум“ са по-работещ подход, съобщава Политико.

          Изявлението идва в навечерието на визитата на Стармър в Китай, чиято цел е рестарт на отношенията между Лондон и Пекин. Очаква се британският премиер да се срещне с китайския президент Си Дзинпин, след като подобни визити вече направиха Карни и френският президент Еманюел Макрон.

          Карни по-рано предупреди, че „великите сили“ разрушават световния ред, действайки единствено в собствен интерес, и призова средните държави да изградят по-силен общ фронт. Макар да не назова директно САЩ, думите му предизвикаха остра реакция от текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          По време на полета си за Китай Стармър подчерта, че Великобритания няма намерение да избира между САЩ, ЕС и Китай, а ще търси балансирани отношения с всички.

          „Аз съм прагматик. Доволен съм, че имаме добри отношения със САЩ в областта на отбраната, сигурността, разузнаването и търговията. Това е изключително важно“, заяви той.

          Стармър добави, че Лондон паралелно работи и за по-добри връзки с Европейския съюз, като през тази година се очаква нова среща на върха ЕС–Великобритания.

          „Не избирам между САЩ и Европа. Радвам се, че Обединеното кралство има добри отношения и с двете страни“, подчерта британският премиер.

          Новият курс на Лондон цели едновременно укрепване на трансатлантическите връзки, сближаване с ЕС и внимателен диалог с Китай, без директно противопоставяне на която и да е глобална сила.

