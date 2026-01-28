НА ЖИВО
          Стефан Манов: Колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре

          28 януари 2026 | 09:10
          Снимки: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Промяната в Изборния кодекс бе прекъсната. Дали надделя мъдрост или политическите сили не се разбраха за промените, но все още действат правилата за предходните избори. Трябва обаче да се реши въпросът за район „Чужбина”. Това заяви пред БНТ Александър Андреев, бивш председател на ЦИК.

          Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК, е на мнение: „Колкото по-малко пипаме Изборния кодекс, толкова по-добре за изборния процес. Всичката Мара втасала – основно българите извън страната явно са основните нарушители на изборните правила.”

          „Кои ще могат да гласуват от район „Чужбина” – не е ясно. Въпрос е и как ще бъдат разпределени тези мандати и какъв е техният брой, защото ние не знаем колко българи живеят зад граница. ЦИК се явява и РИК – кой ще я контролира тогава?”, обърна внимание Андреев.

          Манов коментира идеята изборните списъци да се създават на база данни от преброяването на НОИ: „Въпросът със списъците е от този порядък на пушилките, които се изтъкват, за да се внушава недоверие. КС вече е разглеждал този въпрос.

          Проблемът не са мъртвите души, защото такива няма. Фалшификациите на изборите не стават от тези хора. Те стават с хартиените бюлетини, които се дописват пред камерите, с бюлетините в коша, хвърлени пред камерите.

          Радикално решение има – в Бразилия има такова, гласува се с машини там, които четат пръстов отпечатък на избирателя.”

          Андреев напомни, че много малка част от препоръките на КС, създадени след частичното касиране на последните избори, бяха взети предвид при внасянето и обсъждането на промените в Изборния кодекс.

