      сряда, 28.01.26
          Студентският натиск изведе хиляди на протест в Белград

          28 януари 2026 | 11:47
          Хиляди хора отново излязоха по улиците на Белград във вторник вечерта в пореден протест срещу корупцията и управлението в страната. Демонстрацията беше организирана по призив на студентите, които продължават блокадата на десетки факултети и настояват за свикване на предсрочни парламентарни избори.

          Протестът се проведе в деня, в който Сърбия отбелязва 27 януари – Деня на Свети Сава, национален и религиозен празник, посветен на сръбското училище и образованието.

          Протести в Белград срещу полицейската акция в Нови Сад и уволнението на професор Протести в Белград срещу полицейската акция в Нови Сад и уволнението на професор

          В края на 2024 година студенти блокираха над 60 факултета в цялата страна и застанаха начело на масови граждански протести. Недоволството ескалира след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември бетонна козирка на жп гарата се срути и отне живота на 16 души.

          По време на демонстрацията протестиращи подчертаха ролята на младите хора като двигател на обществената промяна.

          „Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба“,
          каза един от участниците в протеста – Борис Богдановски.

          Други демонстранти призоваха за постоянство и единство.

          „Трябва да бъдем упорити, да останем заедно и да не се отказваме, защото ако го направим, всичко постигнато досега ще бъде напразно“,
          заяви Таня Стояновски.

          Протестите в сръбската столица продължават вече седмици наред и остават концентрирани около исканията за политическа отговорност и промяна в управлението.

