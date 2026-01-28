Студентският натиск изведе хиляди на протест в Белград

Хиляди хора отново излязоха по улиците на Белград във вторник вечерта в пореден протест срещу корупцията и управлението в страната. Демонстрацията беше организирана по призив на студентите, които продължават блокадата на десетки факултети и настояват за свикване на предсрочни парламентарни избори.
Протестът се проведе в деня, в който Сърбия отбелязва 27 януари – Деня на Свети Сава, национален и религиозен празник, посветен на сръбското училище и образованието.
В края на 2024 година студенти блокираха над 60 факултета в цялата страна и застанаха начело на масови граждански протести. Недоволството ескалира след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември бетонна козирка на жп гарата се срути и отне живота на 16 души.
По време на демонстрацията протестиращи подчертаха ролята на младите хора като двигател на обществената промяна.
Други демонстранти призоваха за постоянство и единство.
Протестите в сръбската столица продължават вече седмици наред и остават концентрирани около исканията за политическа отговорност и промяна в управлението.
