НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Свлачище заплаши сицилиански град, над 1500 души бяха евакуиран

          28 януари 2026 | 09:12 440
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Град в Сицилия се оказа на ръба на сериозна опасност, след като активирано свлачище застраши жилищни райони. Повече от 1500 души бяха евакуирани от Нишеми след мащабно срутване, причинено от силни бури и интензивни валежи.

          - Реклама -

          Нишеми е град с около 25 000 жители в южната част на Сицилия и е разположен върху плато, което, по данни на местните власти, постепенно се свлича към равнината под него. Основната причина за нестабилността е натрупването на големи количества вода в подпочвените слоеве след продължителните и обилни дъждове.

          Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос

          В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия, които бяха засегнати от мощни бури. За покриване на първоначалните нужди държавата отпусна 100 милиона евро, докато местните власти оценяват нанесените щети на над 1 милиард евро.

          Според експерти през последните години Италия все по-често е изправена пред екстремни климатични явления, които водят до тежки последици за инфраструктурата и населението.

          Град в Сицилия се оказа на ръба на сериозна опасност, след като активирано свлачище застраши жилищни райони. Повече от 1500 души бяха евакуирани от Нишеми след мащабно срутване, причинено от силни бури и интензивни валежи.

          - Реклама -

          Нишеми е град с около 25 000 жители в южната част на Сицилия и е разположен върху плато, което, по данни на местните власти, постепенно се свлича към равнината под него. Основната причина за нестабилността е натрупването на големи количества вода в подпочвените слоеве след продължителните и обилни дъждове.

          Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос Червен код за Сицилия: Мощна буря предизвика вълни, наводнения и транспортен хаос

          В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия, които бяха засегнати от мощни бури. За покриване на първоначалните нужди държавата отпусна 100 милиона евро, докато местните власти оценяват нанесените щети на над 1 милиард евро.

          Според експерти през последните години Италия все по-често е изправена пред екстремни климатични явления, които водят до тежки последици за инфраструктурата и населението.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп заплаши Иран с „прекрасна армада“ от кораби

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че армада от американски кораби се насочва към Иран и изрази надежда, че Техеран ще се съгласи на...
          Политика

          Ключовите сюжети в предизборната кампания: Ходът на Радев и „Съветът за мир“ на Тръмп

          Росица Николаева -
          Събитията на международната сцена и темата за промяна на вътрешнополитическия модел на управление се очертават като двете основни линии, по които ще се движи...
          Наука и Технологии

          Естония въвежда изкуствен интелект в училище: ChatGPT вече е част от класната стая

          Дамяна Караджова -
          Естония, страната с най-високи резултати по системата PISA в Европа, прави нова крачка в образованието
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions