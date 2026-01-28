Свлачище заплаши сицилиански град, над 1500 души бяха евакуиран

Град в Сицилия се оказа на ръба на сериозна опасност, след като активирано свлачище застраши жилищни райони. Повече от 1500 души бяха евакуирани от Нишеми след мащабно срутване, причинено от силни бури и интензивни валежи.

- Реклама -

Нишеми е град с около 25 000 жители в южната част на Сицилия и е разположен върху плато, което, по данни на местните власти, постепенно се свлича към равнината под него. Основната причина за нестабилността е натрупването на големи количества вода в подпочвените слоеве след продължителните и обилни дъждове.

В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия, които бяха засегнати от мощни бури. За покриване на първоначалните нужди държавата отпусна 100 милиона евро, докато местните власти оценяват нанесените щети на над 1 милиард евро.

Според експерти през последните години Италия все по-често е изправена пред екстремни климатични явления, които водят до тежки последици за инфраструктурата и населението.