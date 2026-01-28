НА ЖИВО
          Терзиев: Софийското метро се разширява с 3 нови станции в район „Подуяне“

          28 януари 2026 | 10:36
          Снимка: БГНЕС
          Софийското метро навлиза в нов етап от своето развитие точно 28 години след първия курс на подземната железница в столицата. До 1 август 2026 г. се очаква да влезе в експлоатация нов 3-километров участък с три метростанции, разположени под булевард „Владимир Вазов“ в район „Подуяне“. Разширението е завършено на 93%, като релсовият път вече е положен, а в момента се извършват довършителни дейности по станциите и прилежащата инфраструктура.

          Новата отсечка ще осигури бърза и удобна връзка за над 45 000 жители на кварталите „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“. Линията ще свързва директно източните квартали със западните части на града – „Овча купел“ 1 и 2 и „Горна баня“. Кметът на София Васил Терзиев подчерта приемствеността в развитието на транспорта с думите: „Метрото не е част от мандата на един политик, а дългосрочна визия, която свързва хората, града и бъдещето на София.“

          Символиката на разширението съвпада с годишнината на столичния метрополитен. Първата линия, с дължина 6,4 км, е открита на 28 януари 1998 г. Днес, през 2026 г., мрежата разполага с 47 станции и 52 км трасе, утвърждавайки се като най-предпочитания градски транспорт.

          Ежедневно метрото се използва от 470 хиляди пътници, което е с около 120 хиляди повече спрямо 2023 г. За сравнение, в началните години подземната железница е обслужвала едва около 70 хиляди души на ден.

          Очакваните екологични и транспортни ползи от новия участък са значителни. Прогнозите сочат, че автомобилният трафик в града ще намалее с около 25%, което се равнява на приблизително 11 хиляди автомобила по-малко по улиците всеки ден. Това ще доведе до спад на вредните емисии с близо 200 хиляди тона годишно само благодарение на експлоатацията на трите нови станции в „Подуяне“ и „Слатина“.

          Успоредно със строителството на линиите се изграждат и буферни паркинги за удобство на шофьорите. На бул. „Владимир Вазов“ е предвиден паркинг със 100 места, на бул. „Цариградско шосе“ – с 220 места, а в района на многофункционалната зала ще бъдат осигурени още 120 паркоместа.

          Тези усилия са част от по-мащабен план, който включва общо 10 нови станции, планирани за пускане в периода 2026–2027 г. Когато бъдат завършени, метрото ще достигне дължина от 61 км с 57 станции, а дневният пътникопоток се очаква да нарасне до 650 хиляди души – близо половината от всички пътуващи с обществен транспорт в столицата.

          Столичната община работи и по следващите фази на разширение. Избрани са изпълнители за трасе от метростанция „Люлин“ до Околовръстното шосе, което ще включва 2 км път и 2 станции под бул. „Царица Йоанна“. Строителството се очаква да започне в края на 2026 г., като се предвижда то да добави още над 30 000 пътници дневно.

          В плановете влизат още разширение към „Студентски град“ с 5 нови станции и 5 км трасе от метростанция „Витоша“, както и продължение към долна лифтова станция на „Симеоновския лифт“ при Околовръстното шосе.

          Модернизацията обхваща и подвижния състав. Първите 4 нови влака „Шкода“ вече са в депото, а останалите 4 ще пристигнат до края на май и ще влязат в експлоатация през лятото. До края на годината паркът ще се увеличи и с 6 нови влака „Сименс“, като още два се очакват в началото на 2027 г.

