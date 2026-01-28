НА ЖИВО
          НачалоБългарияИнциденти

          Тежка катастрофа с ТИР отне живота на бившия кмет на Червен бряг

          28 януари 2026 | 11:28 3180
          Снимка: bTV
          Сподели
          Тежка катастрофа между тир и лек автомобил завърши с фатален изход тази сутрин край Долни Дъбник. Инцидентът е станал на прав участък от пътя, където тежкотоварният камион е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в идващ автомобил.

          При сблъсъка е загинал водачът на леката кола – Цветан Костадинов, бивш кмет на Червен бряг. 58-годишният д-р Костадинов е бил лекар анестезиолог и по време на инцидента е пътувал към работното си място в болница в Плевен.

          По първоначална информация ремаркето на тира е поднесло на правия участък, след което камионът е навлязъл в насрещната лента и е помел автомобила, управляван от медика. Ударът е бил изключително силен и шофьорът е загинал на място.

          Причините за катастрофата се изясняват, а случаят е пореден тежък инцидент с участието на тежкотоварен автомобил по пътищата в страната.

