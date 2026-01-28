НА ЖИВО
          Инциденти

          Трагедия в Тексас: трима братя загинаха, след като паднаха под тънък лед по време на буря

          28 януари 2026 | 10:03
          Трима братя на 6, 8 и 9 години са загинали в Тексас, след като са пропаднали през тънък, напукан лед във водоем по време на силна зимна буря, съобщиха местните власти във вторник.

          Инцидентът е станал в понеделник северно от град Бонам, в североизточната част на щата, близо до границата с Оклахома. След подадения сигнал на място пристигнали спасителни екипи, както и съсед, който се включил в акцията. По-големите две деца били извадени от ледената вода и транспортирани с линейки до болница. Най-малкият брат не успял да изплува и бил открит едва след продължително претърсване на водоема. По-късно и трите деца са починали.

          Братята са идентифицирани като Хауърд (6 г.), Калеб (8 г.) и И Джей (9 г.), по информация от близки на семейството. Те са били ученици в училище в Бонам, което заради опасните метеорологични условия е отменило занятията си в понеделник и вторник.

          Вече 34 са жертвите на снежната буря в САЩ Вече 34 са жертвите на снежната буря в САЩ

          Майката на децата, Чейни Хангаман, разказа пред медиите, че е станала свидетел на падането им във водата и е опитала да ги спаси, но студът я е парализирал и тя не е успяла да стигне до тях. Съсед ѝ подал въже и ѝ помогнал да излезе от ледената вода. „Те просто крещяха за помощ“, каза почернената майка.

          В изявление на пожарната служба в Бонам се посочва, че смъртта на децата е пряко следствие от пропадането им под леда по време на тежката зимна буря, засегнала големи части от САЩ и довела до опасно ниски температури. По последни данни на Associated Press общо 45 души са загинали вследствие на силната снежна буря и екстремния студ, обхванали редица американски щати.

