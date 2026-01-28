Тръмп доволен от разговора със сирийския лидер Ахмед ал-Шараа след офанзивата срещу кюрдите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел телефонен разговор със сирийския лидер Ахмед ал-Шараа и е останал доволен от развитието на ситуацията в Сирия, след като Дамаск предприе офанзива срещу кюрдските сили в райони, които дълго време бяха подкрепяни от Вашингтон.

Двамата са разговаряли ден преди Шараа да посети Русия – ключов поддръжник на бившия сирийски президент Башар Асад, свален в края на 2024 г. от ислямистките сили, водени от Шараа.

„Проведох чудесен разговор с изключително уважавания президент на Сирия и обсъдихме всички въпроси, свързани със Сирия и региона. Нещата се развиват много добре и ние сме много доволни“, каза Тръмп пред журналисти.

Позитивната оценка на Тръмп контрастира със заплахите на един от основните му съюзници в Конгреса – сенатор Линдзи Греъм, който предупреди, че може да поиска възстановяване на санкциите срещу Сирия заради последната военна операция.

Сирийската национална армия започна настъплението с цел да си върне контрола над северните и източните части на страната, където по време на продължителната гражданска война кюрдските сили изградиха де факто автономна администрация. По-късно беше постигнато крехко прекратяване на огъня.

Шараа е уверил Тръмп в „пълния ангажимент на Сирия към териториалната ѝ цялост и националния суверенитет“, както и в стремежа на държавата да запази институциите си и да насърчава гражданския мир.

Съединените щати си партнираха повече от десетилетие с водените от кюрди Сирийски демократични сили в борбата срещу екстремистката групировка Ислямска държава, която контролираше обширни територии в Сирия и Ирак. Този месец обаче специалният пратеник на Тръмп Том Барак заяви, че партньорството е изчерпало смисъла си, и изрази подкрепа за действията на сирийското правителство.

Междувременно САЩ са съдействали за прехвърлянето в Ирак на бойци на „Ислямска държава“, държани с години в арести под контрола на кюрдските сили.

Администрацията на Тръмп вече отмени част от санкциите срещу Дамаск и предприе други стъпки за подкрепа на Шараа, който по настояване на съюзниците си Саудитска Арабия и Турция се появява в публичното пространство с бизнес костюм вместо бойно облекло, въпреки резервите на Израел.