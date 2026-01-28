НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Към Иран се отправя нова американска „армада“

          28 януари 2026 | 09:36 430
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че към Иран се насочва още една американска „армада“, като в същото време изрази надежда за постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон. Думите му бяха изречени по време на среща с избиратели в предградие на град Де Мойнс, щата Айова, предаде БТА.

          - Реклама -

          „В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада“, заяви Тръмп пред свои поддръжници. „Надявам се да сключат споразумение“, допълни той.

          Тръмп: Куба е на ръба на фалит след спирането на венецуелската подкрепа Тръмп: Куба е на ръба на фалит след спирането на венецуелската подкрепа

          Остава неясно дали президентът е имал предвид самолетоносача Ейбрахам Линкълн и придружаващата го ударна група, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за допълнително разполагане на американски военноморски сили в региона.

          Изказването на Тръмп идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток и нарастващо напрежение около Иран. По-рано той определи ситуацията около Техеран като „в процес на промяна“, като подчерта, че вече е изпратил „голяма армада“ в региона.

          В същото време президентът изрази увереност, че дипломатическият път остава възможен. „Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, каза Тръмп в интервю за Аксиос.

          Според него иранската страна показва готовност за преговори въпреки демонстрацията на военна сила от страна на Вашингтон, като дипломацията, по думите му, „остава на масата“.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че към Иран се насочва още една американска „армада“, като в същото време изрази надежда за постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон. Думите му бяха изречени по време на среща с избиратели в предградие на град Де Мойнс, щата Айова, предаде БТА.

          - Реклама -

          „В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада“, заяви Тръмп пред свои поддръжници. „Надявам се да сключат споразумение“, допълни той.

          Тръмп: Куба е на ръба на фалит след спирането на венецуелската подкрепа Тръмп: Куба е на ръба на фалит след спирането на венецуелската подкрепа

          Остава неясно дали президентът е имал предвид самолетоносача Ейбрахам Линкълн и придружаващата го ударна група, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за допълнително разполагане на американски военноморски сили в региона.

          Изказването на Тръмп идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток и нарастващо напрежение около Иран. По-рано той определи ситуацията около Техеран като „в процес на промяна“, като подчерта, че вече е изпратил „голяма армада“ в региона.

          В същото време президентът изрази увереност, че дипломатическият път остава възможен. „Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, каза Тръмп в интервю за Аксиос.

          Според него иранската страна показва готовност за преговори въпреки демонстрацията на военна сила от страна на Вашингтон, като дипломацията, по думите му, „остава на масата“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Тръмп заплаши Иран с „прекрасна армада“ от кораби

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че армада от американски кораби се насочва към Иран и изрази надежда, че Техеран ще се съгласи на...
          Политика

          Ключовите сюжети в предизборната кампания: Ходът на Радев и „Съветът за мир“ на Тръмп

          Росица Николаева -
          Събитията на международната сцена и темата за промяна на вътрешнополитическия модел на управление се очертават като двете основни линии, по които ще се движи...
          Наука и Технологии

          Естония въвежда изкуствен интелект в училище: ChatGPT вече е част от класната стая

          Дамяна Караджова -
          Естония, страната с най-високи резултати по системата PISA в Европа, прави нова крачка в образованието
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions