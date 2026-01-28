Тръмп: Към Иран се отправя нова американска „армада“

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че към Иран се насочва още една американска „армада“, като в същото време изрази надежда за постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон. Думите му бяха изречени по време на среща с избиратели в предградие на град Де Мойнс, щата Айова, предаде БТА.

„В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада“, заяви Тръмп пред свои поддръжници. „Надявам се да сключат споразумение“, допълни той.

Остава неясно дали президентът е имал предвид самолетоносача Ейбрахам Линкълн и придружаващата го ударна група, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за допълнително разполагане на американски военноморски сили в региона.

Изказването на Тръмп идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток и нарастващо напрежение около Иран. По-рано той определи ситуацията около Техеран като „в процес на промяна“, като подчерта, че вече е изпратил „голяма армада“ в региона.

В същото време президентът изрази увереност, че дипломатическият път остава възможен. „Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, каза Тръмп в интервю за Аксиос.

Според него иранската страна показва готовност за преговори въпреки демонстрацията на военна сила от страна на Вашингтон, като дипломацията, по думите му, „остава на масата“.