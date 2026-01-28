Тръмп: Куба е на ръба на фалит след спирането на венецуелската подкрепа

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че Куба е много близо до фалит, след като основният ѝ външен поддръжник – Венецуела – е спрял доставките на петрол и финансовата помощ за островната държава. Думите на Тръмп бяха изречени пред журналисти и цитирани от Ройтерс.

„Куба скоро ще фалира. Куба е страна, която е много близо до фалит", заяви американският президент.

Според него икономическото положение на Хавана се е влошило рязко, след като Венецуела, дългогодишен съюзник на кубинското правителство, вече не изпраща нито пари, нито петрол.

„Те получаваха парите си от Венецуела. Получаваха петрола си от Венецуела. Вече не получават нищо от това“, подчерта Тръмп.

Изказването идва на фона на напрежението след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските военни по-рано този месец. Окуражен от операцията, извършена по негова заповед, Тръмп заяви, че ще предприеме допълнителни действия срещу Куба и ще засили натиска върху ръководството на страната.

Американският президент обеща да прекрати напълно доставките на петрол и финансови средства към Куба, идващи от Венецуела. По думите му Вашингтон ще „управлява“ процесите във Венецуела, където временно управление е поето от бившия вицепрезидент на Мадуро – Делси Родригес, под надзора на САЩ.

Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека обаче определи американската операция по задържането на Мадуро като нарушение на международното право, предаде БТА. Според експерти по човешки права силният фокус на администрацията на Тръмп върху венецуелския петрол е империалистически подход, който поставя под съмнение твърденията, че акцията е била насочена единствено срещу наркотрафика.

Междувременно Мигел Диас-Канел, президент на Куба, заяви този месец, че Вашингтон няма моралното право да налага условия или споразумения на страната му. Изявлението му дойде след предложение на Тръмп комунистическият остров да сключи договор със САЩ, което Хавана определи като недопустим натиск.