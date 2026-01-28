Тръмп обеща „деескалация“ в Минеаполис след смъртоносните стрелби от федерални агенти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще „деескалира малко“ ситуацията в Минеаполис на фона на силното обществено недоволство, след като двама души бяха застреляни от федерални имиграционни агенти.

„Ще деескалираме малко", каза Тръмп в интервю за „Фокс Нюз".

Изявлението идва след изпращането в града на т.нар. „граничен цар“ Том Хоман, както и на фона на очакванията, че твърдолинейният командир на граничната полиция Грегъри Бовино ще бъде изтеглен от операцията.

Президентът определи Бовино като „много добър“, но същевременно призна, че той е „доста крайна фигура“, като подчерта, че предприетите промени не представляват отстъпление от политиката му.

„Не мисля, че това е оттегляне, по-скоро е малка промяна“, подчерта Тръмп.

Напрежението в Минеаполис ескалира през последните дни, след като действията на федералните имиграционни служби доведоха до смъртта на двама цивилни, предизвиквайки протести, политически реакции и натиск върху Белия дом.