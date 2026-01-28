НА ЖИВО
          Тръмп предупреди за „много лоши неща“, ако републиканците загубят междинните избори

          28 януари 2026 | 03:19 10
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ще последват „много лоши неща“, ако републиканците загубят междинните избори през ноември. Изявлението беше направено при старта на серия от обиколки из страната, на фона на напрежението в Минеаполис и нарастващите икономически тревоги сред избирателите.

          На митинг в Айова – традиционно ключова спирка в американските кампании – Тръмп заяви, че партията му трябва да спечели контрола и над Сената, и над Камарата на представителите.

          „Тук съм, защото обичам Айова, но и защото започваме кампанията за победа на междинните избори. Трябва да ги спечелим“, каза Доналд Тръмп.

          По думите му евентуална загуба би означавала край на ключови приоритети:

          „Ако загубим междинните избори, ще загубите толкова много от нещата, за които говорим – толкова много активи, толкова много данъчни облекчения – и това ще доведе до много лоши последици“, предупреди той.

          Икономиката в сянката на събитията в Минесота

          Икономическите послания на президента бяха засенчени от събитията в съседна Минесота, където този месец двама души загинаха по време на мащабни имиграционни операции. Тръмп заяви пред Fox News, че ще „деескалира малко“ ситуацията след като федерални агенти застреляха 37-годишния медицински работник Алекс Прети в Минеаполис, но темата почти не беше засегната в речта му в Айова.

          Белият дом съобщи, че Тръмп ще прави седмични пътувания из страната преди вота – избори, на които традиционно управляващите президенти губят позиции.

          Фокус върху цените и общественото недоволство

          Екипът на президента все по-силно насочва вниманието към икономиката, след като проучванията показаха растящо недоволство от поскъпването и достъпността на стоките и услугите година след завръщането му на власт.

          В Айова Тръмп отново говори за „златна ера“ за САЩ и твърдеше, че цените на повечето стоки спадат, но призна трудността да убеди избирателите:

          „В миналото, ако нещо се случи, винтът се завърта срещу избирателите, независимо колко добре се справя президентът“, отбеляза той.

          Въпреки острите му нападки срещу социологическите агенции, редица проучвания показват ниска подкрепа. Анкета на „Ню Йорк Таймс“/Siena от миналата седмица отчете 40% одобрение за президента.

