      сряда, 28.01.26
          Тръмп заплаши Иран с „прекрасна армада“ от кораби

          28 януари 2026
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че армада от американски кораби се насочва към Иран и изрази надежда, че Техеран ще се съгласи на сделка.

          „Между другото, в момента към Иран се насочва още една прекрасна армада, така че ще видим. Надявам се да се съгласят за сделка“, заяви той в реч пред жителите на Айова.

          В понеделник президентът на САЩ заяви, че ситуацията с Иран остава нестабилна, но не разкри плановете си относно Ислямската република. Според Axios, позовавайки се на служители на Белия дом, Тръмп все още поддържа възможността за военна атака срещу Иран, въпреки че протестите в страната вече са „до голяма степен потушени“.

          Миналия четвъртък Централното командване на САЩ потвърди пристигането на самолетоносача USS Abraham Lincoln в зоната си на отговорност в Индийския океан. Според New York Times, самолетоносачът може да е готов да нанесе удари срещу Иран в рамките на един до два дни.

