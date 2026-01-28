Три партии постигнаха коалиционно споразумение в Нидерландия, Роб Йетен се готви да стане най-младият премиер

Три нидерландски политически партии постигнаха дългоочаквано коалиционно споразумение, с което проправиха пътя за съставяне на ново правителство в петата по големина икономика на Европейския съюз, три месеца след напрегнатите парламентарни избори.

Центристката партия D66, водена от най-вероятния бъдещ премиер Роб Йетен, водеше продължителни преговори с две формации от център-дясното пространство за съставяне на правителство на малцинството. След интензивни финални разговори по финансовите параметри лидерите на трите партии обявиха късно вечерта, че са постигнали съгласие, като подробностите ще бъдат представени в петък.

„Изключително нетърпеливи сме да започнем работа“, заяви Йетен.

„Ще управляваме като коалиция от три партии, но искаме да работим и с други политически сили в парламента“, добави той.

38-годишният Йетен ще стане най-младият министър-председател в историята на Нидерландия и първият открито гей премиер. Пробивът в преговорите отваря възможност новият кабинет да положи клетва в средата на февруари.

На изборите през октомври Йетен постигна изненадваща победа, изпреварвайки с минимална разлика крайнодясната Партия на свободата (PVV) на Герт Вилдерс. След вота той заяви, че популистките движения могат да бъдат победени:

„ако се води позитивна кампания за страната“.

Фрагментираният политически пейзаж в Нидерландия означава, че нито една партия не разполага с достатъчно места в 150-членния парламент, за да управлява самостоятелно – фактор, който традиционно води до дълги коалиционни преговори.

D66 ще управлява заедно с Християндемократически апел (ХДА) и либералната VVD, но трите формации ще разполагат с общо 66 депутати – с девет по-малко от необходимото за мнозинство.

Междувременно позициите на Вилдерс отслабнаха значително. PVV намали представителството си от 37 места през 2023 г. до 26, а по-рано този месец седем депутати напуснаха партията в знак на протест срещу авторитарния стил на лидера ѝ.

Въпреки това други крайнодесни формации отбелязаха напредък. Форум за демокрация, оглавяван от Лидевей де Вос, спечели четири места с послания срещу „неконтролираната имиграция“ и „безперспективния ЕС“, а партията JA21 увеличи влиянието си до осем депутатски места, макар и да остана извън управлението.