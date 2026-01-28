Трима арестувани след взрив във фабрика „Виоланта“ в Гърция, при който загинаха петима работници

Гръцките власти арестуваха трима души след смъртоносен пожар и взрив във фабрика за бисквити „Виоланта“, при който загинаха петима работници – най-тежкият индустриален инцидент в страната от години.

Експлозията разруши цял сектор от фабриката край централния гръцки град Трикала. Задържаните са гръцки граждани, обвинени за „действия и бездействия, свързани с престъпления по непредпазливо причиняване на смърт и тежки телесни повреди“.

По информация на източник, запознат със случая, сред арестуваните са собственикът на фабриката, нощният ръководител на смяната и отговорникът по безопасността.

Четири от жертвите са били открити малко след експлозията, а тялото на петата жена е извадено едва във вторник сутринта, тъй като огнища на пожар са затруднявали спасителната операция, съобщиха от пожарната.

„Случаят ще бъде разследван докрай… възможно е още днес да имаме първоначална представа за причините за пожара“, заяви Янис Кефалогианис, министър на гражданската защита, пред държавната телевизия ЕРТ.

По данни на прокуратурата в Трикала разследването се ръководи от пожарната служба, като досието ще включва евентуална наказателна отговорност за пропуски в мерките за сигурност.

Трагедията разтърси местните общности около Трикала, откъдето идва значителна част от работната сила на предприятието. Близки и колеги разказват, че загиналите жени са избрали нощната смяна, за да могат през деня да бъдат със семействата си.

От компанията Виоланта заявиха, че „стриктно прилагат всички протоколи и процедури за безопасност“ и подчертаха, че оказват пълно съдействие на разследването.

„Скърбим за петима от нашите хора“, се казва в официалното изявление.

Пожарът се нарежда сред най-смъртоносните индустриални инциденти в Гърция през последните години. По данни на федерацията на служителите в техническите компании само през 2025 г. над 200 души са загинали при трудови злополуки.