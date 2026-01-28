НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Украйна е получила близо 40 милиарда долара от Г7 за сметка на доходите от замразените руски активи

          28 януари 2026 | 12:30 440
          Г-7
          Г-7
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Миналата година страните от Г7 са отпуснали на Украйна заем от 37,9 милиарда долара, използвайки приходите от замразените руски активи, според изчисления на РИА Новости. Тази сума представлява над 70% от външното финансиране на бюджета на Украйна.

          През 2024 г. Г7 одобри заем от приблизително 50 милиарда долара на Киев. Същата година САЩ дариха 1 милиард долара и оттогава не са отчитани плащания от Вашингтон.

          Най-големият донор е Европейският съюз с 21,1 милиарда долара. Останалата сума идва от Канада, Великобритания и Япония. В резултат на това до края на 2025 г. Украйна получи 38,9 милиарда долара чрез тази схема.

          Освен това Киев получи допълнителни 12,1 милиарда долара от ЕС, 454 милиона долара от Япония, 912 милиона долара от МВФ и 733 милиона долара от Световната банка. Общо те предоставиха 52,1 милиарда долара, от които 73% се падат на Г7.

          Последвайте Евроком в Google News

