Украйна отговори на Орбан: Привика унгарския посланик

Украйна официално извика унгарския си посланик, след като премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че украински политици водят кампания с негативни послания срещу неговото правителство с цел влияние върху предстоящите парламентарни избори в страната. Информацията беше разпространена от АФП.

Отношенията между Киев и Будапеща и без това са силно обтегнати, основно заради по-балансираната позиция на Орбан спрямо Русия. В последните седмици напрежението допълнително ескалира, след като унгарският премиер засили критиките си към Украйна в навечерието на оспорвани избори, насрочени за април.

На 26 януари Орбан заяви, че украински политици, включително президентът Володимир Зеленски, са отправяли „обидни и заплашителни послания“ към неговото правителство в опит да повлияят на вота. Той обяви, че ще извика украинския посланик в Будапеща, което доведе до реципрочна дипломатическа реакция от страна на Киев.

От украинското външно министерство съобщиха:

„На 28 януари унгарският посланик в Украйна Антал Хайзер беше извикан в Министерството на външните работи, където изразихме остър протест във връзка с неотдавнашни неверни изявления на унгарското ръководство, в които се твърди за украинска намеса в парламентарните избори в Унгария.“

От ведомството допълват още:

„Унгарската страна беше призована да прекрати агресивната антиукраинска реторика, за да се избегнат негативни последици за отношенията между двете съседни държави.“

Допълнително напрежение внесе и изказване на Зеленски от миналата седмица по време на Световния икономически форум в Давос, в което той направи прозрачна препратка към унгарския премиер:

„Всеки ‘Виктор’, който живее от европейски пари, докато се опитва да продава европейските интереси, заслужава шамар по тила.“

Украйна подаде молба за членство в Европейския съюз дни след началото на руската инвазия през февруари 2022 г., но преговорният процес е блокиран заради вето, наложено от Орбан.