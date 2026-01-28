Украйна отговори на Орбан: Привика унгарския посланик

Украйна официално извика унгарския си посланик, след като премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че украински политици водят кампания с негативни послания срещу неговото правителство с цел влияние върху предстоящите парламентарни избори в страната. Информацията беше разпространена от АФП.
Отношенията между Киев и Будапеща и без това са силно обтегнати, основно заради по-балансираната позиция на Орбан спрямо Русия. В последните седмици напрежението допълнително ескалира, след като унгарският премиер засили критиките си към Украйна в навечерието на оспорвани избори, насрочени за април.
На 26 януари Орбан заяви, че украински политици, включително президентът Володимир Зеленски, са отправяли „обидни и заплашителни послания“ към неговото правителство в опит да повлияят на вота. Той обяви, че ще извика украинския посланик в Будапеща, което доведе до реципрочна дипломатическа реакция от страна на Киев.
От украинското външно министерство съобщиха:
От ведомството допълват още:
Допълнително напрежение внесе и изказване на Зеленски от миналата седмица по време на Световния икономически форум в Давос, в което той направи прозрачна препратка към унгарския премиер:
Украйна подаде молба за членство в Европейския съюз дни след началото на руската инвазия през февруари 2022 г., но преговорният процес е блокиран заради вето, наложено от Орбан.
