НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Унгария мобилизира обществена подкрепа срещу помощта за Украйна преди изборите

          28 януари 2026 | 09:00 90
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Унгария стартира тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейския съюз за Украйна, съобщи представител на националистическото правителство на премиера Виктор Орбан, цитиран от Франс прес. Инициативата идва в ключов момент – страната се подготвя за парламентарни избори през април.

          - Реклама -

          Ходът се вписва в поредица от действия, с които управлението на Орбан търси обществено одобрение за своята линия по войната в Украйна, като в същото време остава един от малкото европейски лидери, запазили близки отношения с руския президент Владимир Путин, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.

          Държавният секретар Янош Наги обяви пред обществената телевизия HirTV, че писма с петицията ще бъдат изпратени до унгарските граждани. Освен това се подготвя мащабна информационна кампания с плакати, телевизионни клипове и онлайн съдържание.

          В петицията унгарците могат да изразят позиция срещу:

          • продължаването на финансирането на руско-украинската война;
          • дългосрочното финансиране на украинската държава за период от 10 години;
          • повишаването на цените на енергията като последица от конфликта.

          Гражданите имат възможност да се противопоставят на една, две или и трите формулировки, като изпратят своя отговор до 23 март, едва три седмици преди изборния вот.

          Според наблюдатели инициативата има ясно политическо измерение и цели да консолидира електорална подкрепа около позицията на Орбан срещу общата линия на ЕС по отношение на войната в Украйна.

          Унгария стартира тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейския съюз за Украйна, съобщи представител на националистическото правителство на премиера Виктор Орбан, цитиран от Франс прес. Инициативата идва в ключов момент – страната се подготвя за парламентарни избори през април.

          - Реклама -

          Ходът се вписва в поредица от действия, с които управлението на Орбан търси обществено одобрение за своята линия по войната в Украйна, като в същото време остава един от малкото европейски лидери, запазили близки отношения с руския президент Владимир Путин, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.

          Държавният секретар Янош Наги обяви пред обществената телевизия HirTV, че писма с петицията ще бъдат изпратени до унгарските граждани. Освен това се подготвя мащабна информационна кампания с плакати, телевизионни клипове и онлайн съдържание.

          В петицията унгарците могат да изразят позиция срещу:

          • продължаването на финансирането на руско-украинската война;
          • дългосрочното финансиране на украинската държава за период от 10 години;
          • повишаването на цените на енергията като последица от конфликта.

          Гражданите имат възможност да се противопоставят на една, две или и трите формулировки, като изпратят своя отговор до 23 март, едва три седмици преди изборния вот.

          Според наблюдатели инициативата има ясно политическо измерение и цели да консолидира електорална подкрепа около позицията на Орбан срещу общата линия на ЕС по отношение на войната в Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Жертвите в Украйна наближават два милиона

          Пламена Ганева -
          Броят на руските и украинските войници, убити, ранени или изчезнали от началото на войната в Украйна, може да достигне близо два милиона още до...
          Политика

          Мицкоски: 450 камиона от Северна Македония не могат да застрашат икономиката на Европа

          Красимир Попов -
          450 камиона от Северна Македония не представляват заплаха за икономиката на Европейския съюз. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски по повод блокадите на...
          Политика

          Три партии постигнаха коалиционно споразумение в Нидерландия, Роб Йетен се готви да стане най-младият премиер

          Красимир Попов -
          Три нидерландски политически партии постигнаха дългоочаквано коалиционно споразумение, с което проправиха пътя за съставяне на ново правителство в петата по големина икономика на Европейския...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions