Унгария мобилизира обществена подкрепа срещу помощта за Украйна преди изборите

Унгария стартира тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейския съюз за Украйна, съобщи представител на националистическото правителство на премиера Виктор Орбан, цитиран от Франс прес. Инициативата идва в ключов момент – страната се подготвя за парламентарни избори през април.

- Реклама -

Ходът се вписва в поредица от действия, с които управлението на Орбан търси обществено одобрение за своята линия по войната в Украйна, като в същото време остава един от малкото европейски лидери, запазили близки отношения с руския президент Владимир Путин, въпреки санкциите на ЕС срещу Москва.

Държавният секретар Янош Наги обяви пред обществената телевизия HirTV, че писма с петицията ще бъдат изпратени до унгарските граждани. Освен това се подготвя мащабна информационна кампания с плакати, телевизионни клипове и онлайн съдържание.

В петицията унгарците могат да изразят позиция срещу:

продължаването на финансирането на руско-украинската война ;

; дългосрочното финансиране на украинската държава за период от 10 години ;

; повишаването на цените на енергията като последица от конфликта.

Гражданите имат възможност да се противопоставят на една, две или и трите формулировки, като изпратят своя отговор до 23 март, едва три седмици преди изборния вот.

Според наблюдатели инициативата има ясно политическо измерение и цели да консолидира електорална подкрепа около позицията на Орбан срещу общата линия на ЕС по отношение на войната в Украйна.