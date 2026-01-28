НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          В Украйна искат санкции срещу „Маша и Мечока“

          28 януари 2026 | 14:20 480
          Маша и Мечока
          Маша и Мечока
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Депутатът от Върховната рада Ярослав Юрчишин поиска санкции срещу „руски продукти“, по-специално анимационния филм „Маша и Мечока“, който събира милиони гледания в YouTube на украински език.

          - Реклама -

          Също така политикът е възмутен и от факта, че Telegram все още не е забранен в Украйна, и изрази възмущението си от това приложение за съобщения.

          „У нас прокремълският проект „Маша и Мечока“ все още не е под санкции… Имаме Telegram, който се използва от деца за закупуване на наркотици и поставяне на експлозиви“, написа Юрчишин в своя Telegram канал.

          В началото на септември 2025 г. Юрчишин предложи да се забрани популярният руски анимационен сериал „Маша и Мечока“ в Украйна. По-късно той обяви, че Киев може да ограничи достъпа до руския анимационен филм. На 27 август миналата година украинските медии съобщиха, че страницата с руския анимационен филм „Маша и Мечока“ се е превърнал в най-популярния детски YouTube канал в Украйна. Украинската версия на сериала се хоства в отделен YouTube канал с 18 милиона абонати. Само тази година е събрал над 800 милиона гледания.

          Депутатът предлага да се наложат санкции на „Маша и Мечока“ и „други руски продукти“, както и да се установят възрастови ограничения за използване на социалните мрежи.

          Депутатът от Върховната рада Ярослав Юрчишин поиска санкции срещу „руски продукти“, по-специално анимационния филм „Маша и Мечока“, който събира милиони гледания в YouTube на украински език.

          - Реклама -

          Също така политикът е възмутен и от факта, че Telegram все още не е забранен в Украйна, и изрази възмущението си от това приложение за съобщения.

          „У нас прокремълският проект „Маша и Мечока“ все още не е под санкции… Имаме Telegram, който се използва от деца за закупуване на наркотици и поставяне на експлозиви“, написа Юрчишин в своя Telegram канал.

          В началото на септември 2025 г. Юрчишин предложи да се забрани популярният руски анимационен сериал „Маша и Мечока“ в Украйна. По-късно той обяви, че Киев може да ограничи достъпа до руския анимационен филм. На 27 август миналата година украинските медии съобщиха, че страницата с руския анимационен филм „Маша и Мечока“ се е превърнал в най-популярния детски YouTube канал в Украйна. Украинската версия на сериала се хоства в отделен YouTube канал с 18 милиона абонати. Само тази година е събрал над 800 милиона гледания.

          Депутатът предлага да се наложат санкции на „Маша и Мечока“ и „други руски продукти“, както и да се установят възрастови ограничения за използване на социалните мрежи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Запорожие бе атакуван от РСЗО за първи път от началото на войната в Украйна

          Иван Христов -
          В сряда, 28 януари, украинските Telegram канали съобщиха, че Запорожие е било атакувано с реактивни системи за залпов огън (РСЗО) за първи път от...
          Война

          Зеленски постави задача на новия министър на отбраната на Украйна: Загубите на Русия на фронта да достигнат 50 хиляди на месец

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е поставил задача на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и новия министър на отбраната Михайло Фьодоров, загубите...
          Война

          Президентът на Полша: СССР е виновен за Холокоста

          Иван Христов -
          СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която доведе до трагедията на Холокоста. Това заяви полският президент Карол Навроцки на 27 януари...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions