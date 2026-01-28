В Украйна искат санкции срещу „Маша и Мечока“

Депутатът от Върховната рада Ярослав Юрчишин поиска санкции срещу „руски продукти“, по-специално анимационния филм „Маша и Мечока“, който събира милиони гледания в YouTube на украински език.

- Реклама -

Също така политикът е възмутен и от факта, че Telegram все още не е забранен в Украйна, и изрази възмущението си от това приложение за съобщения.

„У нас прокремълският проект „Маша и Мечока“ все още не е под санкции… Имаме Telegram, който се използва от деца за закупуване на наркотици и поставяне на експлозиви“, написа Юрчишин в своя Telegram канал.

В началото на септември 2025 г. Юрчишин предложи да се забрани популярният руски анимационен сериал „Маша и Мечока“ в Украйна. По-късно той обяви, че Киев може да ограничи достъпа до руския анимационен филм. На 27 август миналата година украинските медии съобщиха, че страницата с руския анимационен филм „Маша и Мечока“ се е превърнал в най-популярния детски YouTube канал в Украйна. Украинската версия на сериала се хоства в отделен YouTube канал с 18 милиона абонати. Само тази година е събрал над 800 милиона гледания.

Депутатът предлага да се наложат санкции на „Маша и Мечока“ и „други руски продукти“, както и да се установят възрастови ограничения за използване на социалните мрежи.