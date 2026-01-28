Промените в Изборния кодекс продължават да са част от дневния ред на депутатите, въпреки че миналата седмица изглеждаше, че въпросът засега се отлага. Опозицията вече няколко пъти проваля кворума в пленарна зала – заради опитите на управляващото мнозинство да прокара промени, свързани с въвеждането на сканиращи устройства за вота.

В ранния следобед днес Надежда Йорданова от „Демократична България“ (ДБ) се възмути във Фейсбук, че правната комисия е свикана извънредно за след по-малко от половин час. Оказа се, че в дневния ѝ ред са включени предложенията на „Възраждане“ за изборни промени.

В зала обаче течеше второто четене на закона, с който депутатите трябва да уредят статута на атракционите у нас. Малко преди гласуването им обаче от ДБ поискаха половин час почивка – защото и те имали нови предложения по Изборния кодекс и така ще има време текстовете им също да бъдат разпределени в комисията.

„Целта е да въведе ограничение за гласуване на българските граждани извън държавите – членки на Европейския съюз. Не повече от 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства. Свалената от власт коалиция със съдействието на Възръждане не се отказва да се гаври с българските граждани.

Този път като лишава стотици от тях от възможността да гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори“, обясни в социалните мрежи Йорданова.

От „Възраждане“ предлагат идеята за ограничаването на секциите зад граница до 20 в страни извън ЕС.

В нито един от двата законопроекта няма сканиращи устройства.

Внесените днес текстове от ДБ предвиждат смесено гласуване и машинни протоколи. Гласовете ще се отчитат основно от протокол, разпечатан в края на изборния ден, а разписките от машините ще се преброяват контролно от комисиите.