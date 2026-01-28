Парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси прие на първо гласуване законопроект на „Възраждане“, целящ значително ограничаване на изборните секции в държави извън Европейския съюз. Фокусът на предложението е насочен основно към редуциране на гласоподаването в Република Турция, което от партията определят като заплаха за националната сигурност.

Заместник-председателят на „Възраждане“ и член на правната комисия Петър Петров защити законодателната инициатива с аргумента, че тя е необходима мярка срещу изборните манипулации. Според него основната задача е да се пресече практиката на масово и организирано гласуване, което изкривява политическото представителство в българския парламент.

„Целта ни е само една единствена и държа да посоча ясно: да намалим зависимия купен и контролиран вот от Република Турция“, заяви Петров. Той посочи конкретни данни от последните парламентарни избори, на които в южната ни съседка са гласували 48 100 души в 168 разкрити секции. Статистиката от последните президентски избори показва още по-висока активност – 90 000 гласували в 155 секции.

От „Възраждане“ изразяват сериозни опасения относно натурализацията на турски граждани. Петров отбеляза, че всяка година около 5500 турски граждани получават българско гражданство и упражняват правото си на глас. Според депутата активността сред живеещите в Турция достига между 20% и 25%, което той квалифицира като риск за суверенитета на страната.

„Това е заплаха за българската национална сигурност“, категоричен бе народният представител, подчертавайки, че една трета от целия вот зад граница идва именно от Турция.

Проблемът, според вносителите на законопроекта, е ескалирал след 2021 година, когато бе премахнато ограничението от 35 секции за страните извън ЕС. Петров обърна внимание на механизма за разкриване на секции чрез онлайн заявления, като цитира сигнали до ЦИК и прокуратурата още от 2022 година. Проверките са установили случаи, при които от един и същи компютър са подавани неколкостотин заявления за гласуване.

„Нали разбирате, че това е станало след като някой е обрал няколкостотин паспорта, събрал няколкостотин паспорта и е набрал заявленията? Каква демокрация и какъв честен вот говорим за на изборите в Турция?“, попита реторично Петров.

Той изрази съмнение и относно физическата възможност 90 000 души да гласуват в 155 секции, особено при избори „две в едно“, където се попълват две бюлетини. Депутатът определи това като технически трудно изпълнимо и свидетелство за „огромна манипулация и машинация на вота“.

Конкретното предложение на „Възраждане“ предвижда връщане на ограниченията за разкриване на изборни места в чужбина. „Именно затова ние целим да ограничим броя на секциите извън тези, които се откриват в дипломатическите и консулските представителства, и то само в държави извън Европейския съюз, до 20 броя“, обобщи Петър Петров. Очаква се законопроектът да влезе за обсъждане и в пленарната зала, където ще се търси подкрепа от останалите политически сили.