Веласкес: В Левски съм да печеля трофеи

Хулио Веласкес застана начело на Левски през януари миналата година. За 12 месеца испанският специалист изкачи тима до върха в първенството и сега зимува на 7 точки пред шампиона Лудогорец.

44-годишният специалист е напът да сложи край на хегемонията на орлите, но все още има дълъг път за извървяване. Първият официален мач за 2026-та обаче може да му донесе трофей, след като Левски и Лудогорец ще спорят за Суперкупата на 3 февруари.

„Не усещам напрежението от това само да се иска от теб да побеждаваш, защото този клуб не е печелил шампионата от 16 сезона. Този натиск е по-скоро към Лудогорец. Тренирам вече 29 години, откакто бях седемгодишен, в различни страни и лиги. Много се гордея, че мога да се посветя на страстта си. В професионалния футбол често съм тренирал отбори в затруднена ситуация. Целта е била да запазя мястото на отбора в лигата или да поема такъв на последно или предпоследно място. Един от факторите, които ме привлякоха в Левски, беше именно възможността да се боря повече за спечелване на мачовете, а не само, за да избегна загубите.

След толкова много сезони в борба за оцеляване, е добре да можеш да се състезаваш за по-големи цели.

Заварихме отбор с трудности, далеч от първото място, който не беше завършвал дори втори от доста години и не е печелил шампионата в продължение на 16 сезона. Но това е клуб с огромна история и впечатляващи фенове. Това ти позволява да създадеш много красива синергия и да реализираш ясна идея за играта. Отборът се разви много, играе проактивно и постоянно търси вратата на противника. Упражняваме висока преса, за да възстановим притежанието на топката бързо и да атакуваме отново. В Левски успяхме да го направим от самото начало и това ни прави горди“, заяви Веласкес пред A Bola.

„Много е трудно. Бюджетът на Лудогорец е в пъти по-голям от нашия, както е и с този на ЦСКА. Трябва да сме наясно, че вече сме изиграли повече от половината сезон, но все още има дълъг път. Сега е зимният пазар. ЦСКА вече се укрепи много добре, инвестира доста. Лудогорец също го направи. Вярвам много в играчите, които имаме. Нивата на увереност са високи, идеята за играта е много ясна.

Нормално е да е трудно, защото за 16 сезона този клуб е спечелил само една купа, докато Лудогорец е триумфирал в 14 шампионата, но никой не може да отнеме това, което вече сме постигнали. Трябва да продължим да работим, да вярваме и да поддържаме тази позитивна атмосфера в тима“, добави още той.