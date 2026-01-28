Велизар Енчев: Силите на злото искат да попречат на регистрацията на партията на Радев

Това каза председателят на ПП „Българска пролет“ Велизар Енчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Коментарът на Енчев дойде във връзка с разпространената по-рано днес информация, че неизвестни лица са запазили в Патентното ведомство името „Нашата България“. В обществото имаше твърдения, че е възможно именно така да се казва формацията на бившия вече държавен глава.
Председателят на ПП „Българска пролет“ се застъпи за предложението на ПП „Възраждане“ за ограничаване до 20 на броя на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз. Според госта, ако това не се случи, има опасност Пеевски, заедно със структури в южната ни съседка, да манипулира вота в негова полза.
Това каза председателят на ПП „Българска пролет“ Велизар Енчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Коментарът на Енчев дойде във връзка с разпространената по-рано днес информация, че неизвестни лица са запазили в Патентното ведомство името „Нашата България“. В обществото имаше твърдения, че е възможно именно така да се казва формацията на бившия вече държавен глава.
Председателят на ПП „Българска пролет“ се застъпи за предложението на ПП „Възраждане“ за ограничаване до 20 на броя на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз. Според госта, ако това не се случи, има опасност Пеевски, заедно със структури в южната ни съседка, да манипулира вота в негова полза.