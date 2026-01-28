НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:32 „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоБългарияПолитика

          Велизар Енчев: Силите на злото искат да попречат на регистрацията на партията на Радев

          28 януари 2026 | 19:37 10
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Силите на злото искат да попречат на регистрацията на партията на Румен Радев. Империята отвръща на удара. Няма да стане.“

          Това каза председателят на ПП „Българска пролет“ Велизар Енчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Коментарът на Енчев дойде във връзка с разпространената по-рано днес информация, че неизвестни лица са запазили в Патентното ведомство името „Нашата България“. В обществото имаше твърдения, че е възможно именно така да се казва формацията на бившия вече държавен глава.

          „Това напомня учредяването на онази малка партия в Несебър, чиито представители заявиха, че приемат Румен Радев за свой лидер, а той обяви, че няма нищо общо с тях“, посочи още гостът.

          Председателят на ПП „Българска пролет“ се застъпи за предложението на ПП „Възраждане“ за ограничаване до 20 на броя на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз. Според госта, ако това не се случи, има опасност Пеевски, заедно със структури в южната ни съседка, да манипулира вота в негова полза.

          „Силите на злото искат да попречат на регистрацията на партията на Румен Радев. Империята отвръща на удара. Няма да стане.“

          Това каза председателят на ПП „Българска пролет“ Велизар Енчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Коментарът на Енчев дойде във връзка с разпространената по-рано днес информация, че неизвестни лица са запазили в Патентното ведомство името „Нашата България“. В обществото имаше твърдения, че е възможно именно така да се казва формацията на бившия вече държавен глава.

          „Това напомня учредяването на онази малка партия в Несебър, чиито представители заявиха, че приемат Румен Радев за свой лидер, а той обяви, че няма нищо общо с тях“, посочи още гостът.

          Председателят на ПП „Българска пролет“ се застъпи за предложението на ПП „Възраждане“ за ограничаване до 20 на броя на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз. Според госта, ако това не се случи, има опасност Пеевски, заедно със структури в южната ни съседка, да манипулира вота в негова полза.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Космос

          Катастрофата на Чалънджър: Денят, в който илюзията за безопасен космос рухна

          Михаил Георгиев -
          На 28 януари 1986 година историята на НАСА е белязана от може би най-кошмарната катастрофа в летописа на космическите изследвания. За разлика от други...
          Политика

          Арх. Иван Шишков: Няма никакви ясни правила за строителния бранш

          Златина Петкова -
          "Няма никакви ясни правила за строителния бранш. раздаването на инхаус поръчките на магистрала "Хемус" означава, че по най-непрозрачния начин някой чиновник или някой...
          Култура

          Невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов -
          На 31 януари от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“ ще гостуват невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions