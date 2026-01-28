Владимир Иванов: Въвеждането на еврото мина по-добре от очакваното

Процесът по въвеждане на еврото в България е преминал спокойно и без сериозни сътресения, като опасенията за масови проблеми не са се оправдали. Това заяви пред БНТ Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото.
По думите му две трети от левовете вече са изтеглени от обращение, а жалбите за нарушения при преминаването към новата валута продължават да намаляват. В същото време той отчете увеличен интерес към плащанията с ПОС терминали, което според него е ясен знак за нормализиране на търговската среда.
Иванов коментира и случаите на некоректно закръгляване на цените нагоре, определяйки ги като лоша търговска практика.
По отношение на санкциите Иванов уточни, че търговец, който след глоба продължи да прилага неправомерни цени, рискува значително по-сериозни последствия.
Председателят на комисията обърна внимание и на външните фактори, които влияят върху цените на храните. Блокадите по границите създават неритмичност в доставките, което се отразява най-вече на бързоразвалящите се продукти. Наблюдава се поскъпване на стоки извън сезона, но тенденциите остават по-слаби спрямо миналата година.
По данни на комисията има умерен ръст при млечните продукти – кашкавалът поскъпва с около 8–10 цента, а сиренето – с около 6 цента. При плодовете, характерни за зимния сезон, цените се задържат стабилни, като добрите климатични условия също оказват влияние.
