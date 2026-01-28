НА ЖИВО
          Владимир Иванов: Въвеждането на еврото мина по-добре от очакваното

          28 януари 2026 | 08:33 220
          Снимка:БГНЕС
          Сподели
          Процесът по въвеждане на еврото в България е преминал спокойно и без сериозни сътресения, като опасенията за масови проблеми не са се оправдали. Това заяви пред БНТ Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и ръководител на Координационния център към Механизма за еврото.

          „Процесът протече много добре, справихме се. Имаме рязък спад на сигналите и оплакванията. Много негативни очаквания бяха създадени, но нищо от това не се случи“, подчерта Иванов.

          По думите му две трети от левовете вече са изтеглени от обращение, а жалбите за нарушения при преминаването към новата валута продължават да намаляват. В същото време той отчете увеличен интерес към плащанията с ПОС терминали, което според него е ясен знак за нормализиране на търговската среда.

          Иванов коментира и случаите на некоректно закръгляване на цените нагоре, определяйки ги като лоша търговска практика.

          „Където не е чист бизнесът, някои търговци не отвориха в началото на януари. Коректните фирми работят, сега е чудесно време за завладяване на пазарен дял. Не сме стигнали до свръхконтрол – притесняваме основно хората в сивия сектор“, заяви той.

          По отношение на санкциите Иванов уточни, че търговец, който след глоба продължи да прилага неправомерни цени, рискува значително по-сериозни последствия.

          „Това вече е рецидив и се стига до по-голяма глоба – може да достигне до 200 000 лева. Безумие е да го правиш“, категоричен бе той.

          Председателят на комисията обърна внимание и на външните фактори, които влияят върху цените на храните. Блокадите по границите създават неритмичност в доставките, което се отразява най-вече на бързоразвалящите се продукти. Наблюдава се поскъпване на стоки извън сезона, но тенденциите остават по-слаби спрямо миналата година.

          По данни на комисията има умерен ръст при млечните продукти – кашкавалът поскъпва с около 8–10 цента, а сиренето – с около 6 цента. При плодовете, характерни за зимния сезон, цените се задържат стабилни, като добрите климатични условия също оказват влияние.

          „Трудно може да се говори за достигнат пик в края на януари. Какаото поевтинява, а пазарът остава балансиран“, допълни Иванов.

