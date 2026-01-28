Военен експерт: Русия провежда разузнаване и готви масиран удар по Киев и Лвов

Русия провежда разузнаване над Киев и Лвов в подготовка за нов масиран удар. Това заяви военният наблюдател Денис Попович в ефира на Radio NV, коментирайки появата на „Шахеди“ в небето над столицата на Украйна и Лвовска област.

„Той прелетя над центъра (на Киев) на изключително ниска височина. И ние помним, че прелетя преди да бъде вдигната тревога. Това означава, че е успял да заобиколи постовете на противовъздушната отбрана, без да бъде открит. Същото се случи и в Лвов. А вчера дронове активно летяха над западните региони на Украйна, не само над Лвов“, казва Попович.

Той добави, че предвид това разузнаване може да се очаква, че Киев и околният регион, както и западните региони на Украйна, ще бъдат основните райони на руската атака.

„Както разбираме, това ще бъдат обекти от критична инфраструктура. В момента наблюдаваме леко повишаване на температурите. Но синоптиците прогнозират спад на температурите след няколко дни. А преди тези дни врагът иска да започне нова масирана, за да усложни ситуацията в енергийния сектор, която и без това е много тежка. Затова е в ход подготовка за тозиу масиран удар. И трябва да го очакваме в следващите дни“, добави Попович.