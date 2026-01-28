Военният анализатор Дейвид Екс: Украйна „проби мъглата на войната“ и се адаптира към зимния бой с руснаците

Темпото на технологични промени на фронтовата линия в Украйна в момента е впечатляващо и представлява сериозно предизвикателство за западните армии. Както пише анализаторът Дейвид Екс за Центъра за анализ на европейски политики (CEPA), в края на миналата година, по време на най-суровата зима от години, руските сили се опитаха да се възползват от студа и гъстата мъгла, за да получат тактическо предимство по цялата фронтова линия. Руските механизирани сили пробиха украинските позиции около град Покровск в Донецка област, надявайки се, че украинските дронове няма да могат да действат ефективно при ограничена видимост.

Но украинците бързо се адаптираха. Широко разпространеното въвеждане на термални дронове им позволи да виждат през мъглата и да неутрализират руското предимство. Според оценки на Института за изследване на войната (ISW), териториалните придобивки на Русия през декември 2025 г. са спаднали от 43 на едва 6 квадратни километра на ден, а руските сили са понесли приблизително 35 000 жертви само за един месец.

Анализаторът отбелязва, че цикълът на разработване и внедряване на технологии в Украйна варира от няколко седмици до няколко месеца, докато западните армии действат по стандартен тригодишен цикъл. Това означава, че дори най-модерните въоръжени сили в САЩ, Франция или Германия рискуват да изостанат по отношение на адаптацията.