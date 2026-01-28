Лидерът на партия „Атака“ Волен Сидеров отправи тежки обвинения към функционирането на съдебната власт в България, наричайки я „кочина“. В ефира на Евроком той показа папка с документация и обвинителни актове, натрупани срещу него от 2022 г. насам, като заяви, че е станал жертва на организирана система за репресия срещу публични личности.

Сидеров разказа подробности за поредното си явяване в съда по дело за хулиганство и нарушение на обществения ред. Процесът е свързан със събития от март 2022 г., когато той и негови съпартийци отиват в офисите на „Нова телевизия“. Според разказа на политика, поводът за конфликта е бил отказът на медията да представи различни гледни точки относно войната в Украйна.

„Ние се обаждаме на една редакторка, Косара Михалкова се казва… И казваме: Във вашата телевизия защитавате само една точка, гледна точка, украинската. Трябва да давате като обществената, защото това е по закона за електронните медии“, обясни Сидеров. Според него последвалата размяна на реплики и намесата на охраната и полицията са довели до обвинението, по което той е изслушвал свидетели в продължение на четири часа в съдебната зала.

Политикът изнесе статистика за своите сблъсъци с правосъдието, посочвайки, че за 20 години в политиката е получил общо 18 обвинения. Той направи разбивка на тези производства спрямо мандатите на главните прокурори: „При Цацаров 6 обвинителни акта, при Гешев 8 и сега при Сарафов 4“.

Сидеров изрази съмнение в случайния принцип на разпределение на делата, твърдейки, че от 7-8 години един и същи обвинител – прокурор Иво Боев – поема делата срещу него. Лидерът на „Атака“ лансира тезата за съществуването на специализирана структура в държавното обвинение.

„В прокуратурата има специален отдел за обществено известни личности. Трябва например Николай Колев да го подкара машината, защото нещо не е удобен и трябва да бъде намачкан от прокуратурата. Заключва се на този отдел… и няма случаен избор, компютър, глупости, няма такива работи“, заяви той.

В анализа си Сидеров обвърза действията на прокуратурата с политически натиск от страна на бившия премиер Бойко Борисов. Той припомни ареста си през 2020 г. в Трето районно управление, който определя като незаконен и нареден лично от Борисов заради призивите му да се посещават църквите по Великден по време на пандемичните ограничения.

Според Сидеров единственият изход от ситуацията е радикална конституционна промяна. Той настоява за премахване на „привилегироваността на магистратите“ и техния пожизнен статут. Неговата визия за реформа включва преминаването на прокуратурата към изпълнителната власт и премахване на фигурата на главния прокурор, както и пряк избор на съдии, за да се гарантира истински контрол върху системата.