      сряда, 28.01.26
          Политика

          Волен Сидеров: В „черния списък“ съм на големите телевизии, съдят ме заради искане за обективност

          28 януари 2026 | 09:13 300
          Лидерът на партия „Атака“ Волен Сидеров заяви, че е поставен в пълна медийна изолация от големите национални телевизии и е обект на системен натиск от страна на прокуратурата. По време на свое гостуване той показа документация с обвинителни актове, натрупани от 2022 година насам, които по думите му са резултат от опитите му да изиска журналистическа обективност.

          Сидеров е категоричен, че достъпът му до ефир е силно ограничен. „Аз в монополните телевизии съм в черния списък от години, от години просто“, сподели политикът, допълвайки, че единствено телевизия „Евроком“ му дава трибуна да говори пред по-широка публика извън социалните мрежи и платформите за видеосподеляне.

          Конфликтът с Нова телевизия

          В центъра на съдебните му неволи стои инцидент от март 2022 година, свързан с Нова телевизия. Сидеров разказа подробности за случая, който е довел до поредното обвинение срещу него за хулиганство и нарушение на обществения ред. Според разказа му, той и колегата му Кристиан Димитров са потърсили по телефона редактор в медията – Косара Михалкова, за да изразят недоволство от начина на отразяване на войната в Украйна.

          „Във вашата телевизия защитавате само една точка, гледна точка, украинската. Трябва да давате като обществената, защото това е по закона за електронните медии. Те са длъжни да предават обективно нещата. Да предавате други гледни точки. Вие по този начин мамите публиката“, е заявил Сидеров в телефонния разговор.

          Според лидера на „Атака“, отговорът на редактора е бил пренебрежителен, което е провокирало посещението му на място в телевизията с екип на телевизия „Алфа“. Сидеров твърди, че целта му е била единствено да попита защо се отказва представянето на плуралистична гледна точка.

          Напрежение и намеса на полицията

          Ситуацията в сградата на телевизията бързо е ескалирала. Сидеров описва, че служители са извикали охранителна фирма и полиция, а атмосферата е станала истерична. Той цитира конкретна реплика на репортерка от медията, която е крещяла към негова колежка: „Ти не си никаква журналистка!“.

          „Всъщност аз отидох да питам защо не дават друга гледна точка“, подчертава Сидеров, правейки паралел с друг свой сблъсък в Първо районно управление, където също е потърсил сметка за кадрови назначения в МВР.

          „Специално отношение“ от прокуратурата

          Политикът изрази мнение, че съдебната система работи избирателно срещу него. Той посочи, че за 20 години в политиката има повдигнати 18 обвинения, като интензитетът им не намалява при смяната на главните прокурори – от Цацаров, през Гешев, до Сарафов.

          Сидеров акцентира върху факта, че от години един и същи прокурор – Иво Боев, поема делата срещу него. Според лидера на „Атака“ в прокуратурата съществува „специален отдел за обществено известни личности“, където липсва случайният принцип при разпределението на преписките.

          „Трябва например Николай Колев да го подкара машината, защото нещо не е удобен и трябва да бъде намачкан от прокуратурата. Заключва се на този отдел“, коментира Сидеров механизма, по който според него се осъществява съдебният натиск върху неудобни фигури.

