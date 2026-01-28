НА ЖИВО
          Всеки пети ученик в Пловдив е болен, училищата минават онлайн заради грипна епидемия

          28 януари 2026 | 09:18
          Снимка: БГНЕС
          20% от учениците в Пловдивска област са болни, показват данните на здравните власти, след като от днес в региона официално е обявена грипна епидемия. Заради рязкото нарастване на заболелите учебните заведения преминават на онлайн обучение до 6 февруари.

          Най-засегнати са децата във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 15 години, където се отчита най-висока заболеваемост. Само за дни броят на болните ученици и учители е нараснал значително.

          Директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив д-р Аргир Аргиров посочи, че през миналата седмица отсъстващите ученици са били над 20%, а при преподавателите скокът е още по-осезаем.

          „Рязко се увеличи броят на заразените учители – от 7% на 20% до 26 януари. На 23 януари болните деца от грип бяха около 200 на 10 000, а вчерашната справка показва вече 380 на 10 000. Същото се наблюдава и в другите възрастови групи“, обясни д-р Аргиров.

          По думите му най-добра остава ситуацията при хората над 65 години, където стойностите варират между 15 и 20 на 10 000 души.

          Здравните власти призовават мерките да не остават само формални.

          „Апелът ми е мерките да се спазват, а не просто да съществуват на книга“, подчерта д-р Аргиров.

          Той уточни, че в заповедта за противоепидемичните мерки има малко нови моменти. Детайлизирани са условията, при които могат да се проведат ученическите олимпиади по физика и химия, но в същото време се забраняват свижданията в болниците, отменят се детските и женските консултации, както и планираните имунизации.

          Здравните институции ще продължат да следят ситуацията ежедневно, като следващите дни ще бъдат ключови за развитието на епидемията в областта.

