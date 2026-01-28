НА ЖИВО
          - Реклама -
          Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами

          28 януари 2026 | 09:33 1640
          Снимка: БГНЕС
          Петима души са задържани при операция на полицията в Костинброд снощи, съобщава БНТ. Според източници от МВР в града е проведена акция, свързана с имотните измами.

          Работи се и по сигнал за евентуално отвличане. От МВР потвърдиха, че провеждат операция, но отказаха повече подробности. Заради акцията в Костинброд беше изпратен и отряда Кобра към СДВР. Полицейското присъствие в района беше засилено.

          Под полицейска обсада попадна домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен като Ицо Папата. Той и негови приближени, но не от семейния му кръг, са задържани по разследване за имотни измами. До момента разследващите са събрали доказателства за поне 4 имотни измами и данни за още десетки такива, за които предстои да се събират доказателства.

