Задържаха ромския барон Папата и хората му за имотни измами

Петима души са задържани при операция на полицията в Костинброд снощи, съобщава БНТ. Според източници от МВР в града е проведена акция, свързана с имотните измами.

Работи се и по сигнал за евентуално отвличане. От МВР потвърдиха, че провеждат операция, но отказаха повече подробности. Заради акцията в Костинброд беше изпратен и отряда Кобра към СДВР. Полицейското присъствие в района беше засилено.

Под полицейска обсада попадна домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен като Ицо Папата. Той и негови приближени, но не от семейния му кръг, са задържани по разследване за имотни измами. До момента разследващите са събрали доказателства за поне 4 имотни измами и данни за още десетки такива, за които предстои да се събират доказателства.